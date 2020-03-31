ابن عم تميم للحمدين: " انتهكتم حرمات الله وسنكف أذاكم عن قطر والسعودية "

ووجه فهد بن عبدالله رسالة إلى تنظيم الحمدين والمرتزقة، قائلا: " الأفلام والقصص الملفقة التي تصنعونها ضدي لن تزيدني إلا إصرارًا على مبادئي " .
وتابع: " سنكف أذاكم عن قطر وأهلها، وعن السعودية، والخليج والدول العربية والعالم " .
وأضاف: " لقد إنتهكتم حرمات الله وأرقتم دماء الأبرياء ظلمًا وعدوانا و سنقتص لهم بإذن الله " .
يذكر أن أخر محاولات قطر التخريبية، كانت محاولاتها الفاشلة في التدخل في شؤون البحرين بخصوص البحرينيين العالقين في الدوحة، للمتاجرة السياسية بالموضوع، واستغلاله لصالح أجندتها التآمرية.
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