ابن عم تميم للحمدين: " انتهكتم حرمات الله وسنكف أذاكم عن قطر والسعودية "

ماجد القزيز (صدى):

استنكر الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، السياسة التخريبية التي يصر النظام القطري على اتباعها، ملحقا الضرر بالشعب القطري قبل أي شيء.

ووجه فهد بن عبدالله رسالة إلى تنظيم الحمدين والمرتزقة، قائلا: " الأفلام والقصص الملفقة التي تصنعونها ضدي لن تزيدني إلا إصرارًا على مبادئي " .

وتابع: " سنكف أذاكم عن قطر وأهلها، وعن السعودية، والخليج والدول العربية والعالم " .

وأضاف: " لقد إنتهكتم حرمات الله وأرقتم دماء الأبرياء ظلمًا وعدوانا و سنقتص لهم بإذن الله " .

يذكر أن أخر محاولات قطر التخريبية، كانت محاولاتها الفاشلة في التدخل في شؤون البحرين بخصوص البحرينيين العالقين في الدوحة، للمتاجرة السياسية بالموضوع، واستغلاله لصالح أجندتها التآمرية.

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