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الأعداد السابقة للصحيفة

رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه أنجيلا ميركل

Time منذ 20 دقيقة
Views 1401
Comment 2
رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه أنجيلا ميركل

برلين (صدى):
تفاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بغلق الهاتف في وجهها من قبل قائد فرقة مطافئ.

وكانت ميركل قد اتصلت برجل الإطفاء لتشكره على جهود فرقته بتطوعهم للعزل الذاتي في مبنى المطافئ لتفادي العدوى بفيروس كورونا وليكونا جاهزين لتأدية واجبهم ومساعدة الآخرين، في حال استدعت الحاجة ذلك.

ولم يصدق رجل الإطفاء أن المتصلة هي المستشارة ميركل واعتقد أن الأمر دعابة سخيفة وقام بإنهاء الاتصال.

وبعد وقت قصير تفاجأ قائد فرقة المطافئ والإنقاذ باتصال هاتفي آخر من المكتب الإعلامي للمستشارة، و أكد المكتب أن المتصلة كانت بالفعل ميركل وأنها كانت تريد أن تشكره بشكل شخصي على الأداء المتميز للمجموعة التطوعية التي يقودها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههههههههه .. .. يفكرها الكمره الخفيه ..
ابو محمد
هههههههههههههههههههه .. .. يفكرها الكمره الخفيه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديه بعض التشدد ماله داعي ماتشوف ويش أحنا فيه

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