نائبة كويتية تكشف حقيقة الوصفة السرية التي قدمتها مصر للصين للتخلص من كورونا

خاص (صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، حقيقة الوصفة السرية التي قدمتها مصر للصين للتخلص من كورونا.

وقالت الإعلامية إن علان وزارة الصحة المصرية عن تسجيل نسب شفاء عالية يعكس الجهود المضنية التى تقوم بها مصر لتضييق الخناق على الفيروس.

وأضافت : هذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية وهذا يفسر زيارة وزيرة الصحة هالة زايد لـكل من الصين و إيطاليا فضلًا عن اتصالات جرت بين مصر ودول أخري لطلب مساعدة مصر فى القضاء على فيروس كورونا.

وتابعت أن ترامب طلب من السيسي أن تستعين بالعالم الذي قضى على فيروس "سي" لاعتماد المصل المصري للقضاء على كورونا.

وأكدت أن انتشار فيروس كورونا هو حرب بيولوجية وحرب عقول تم الإعداد لها مسبقًا وبإحكام مع اختيار التوقيت المناسب لإطلاق الفيروس الذى شل حركة العالم برًا وبحرًا وجوًا.

وأشارت إلى أن مصر قلب العروبة ظهر دورها جليًا فى الأزمة ليس فقط فى نجاحها وامتلاكها للكفاءات الطبية والكوادر العلمية والبحثية فحسب، بل مد يد العون للجميع فكانت خير صديق ورفيق وقت الأزمات، مؤكدة أن العالم سيستجدى مصر لإنقاذه من فيروس كورونا.

كما أشارت الرشيد، إلى تقرير يعود لمركز جونز هوبكينز الصحى نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية منذ أشهر مضت جاء موضوعه حول إعداد نموذج وباء افتراضي، والسؤال هنا يطرح نفسه هل سبب نشره جاء لرصد ردة فعل البريطانيين أم الدول الأخري.. وسر اختيار توقيت نشره.

وأكدت أن هناك مشروعا بريطانيا إسرائيليا مشتركا لإنتاج فيروسات قاتلة يتم العمل عليها بمعهد الأبحاث البيولوجية "المركز الإسرائيلي للإبحاث المتعلقة بترسانة إسرائيل السرية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية " ونشرها على نطاق أكبر.