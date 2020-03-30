نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المجحدي: من الممكن أن يصاب الشخص بكورونا بعد الشفاء منه

Time منذ ساعتين
Views 1826
Comment 5
بالفيديو.. المجحدي: من الممكن أن يصاب الشخص بكورونا بعد الشفاء منه

علي القحطاني (صدى):
قال ‏أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، إنه لا يوجد حتى الآن مضاد حيوي فعال في مقاومة فيروس كورونا.

وأضاف خلال برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الموجود حاليا هو مضادات «فيروسية» توقف عمل الفيروس في أحد مراحله.

وذكر ‏أستاذ علم الفيروسات، أن كل الفيروسات ضارة، لكن بعض الفيروسات أصبح لها اليوم استخدامات نافعة، لافتا إلى أن ‏الفيروسات موجودة على الأرض من آلاف السنين، وأهم استراتيجية لبقائها الانتشار بين البشر.

وأوضح الدكتور فهد المجحدي، أن الأنفلونزا الإسبانية، لا تختلف كثيرا عن الأنفلونزا العادية، لكنها قتلت 50 مليون شخصا وأصابت 500 مليون عام 1918.

‏وأشار إلى أن الطيور هي حاضن رئيس لأنواع كثيرة من الفيروسات، خاصة «الإنفلونزا»، وهي التي تنقل هذه الفيروسات للإنسان، ‏قائلا إن الخفاش ليس عائلا لكورونا فقط، بل مستودع لعدد كبير من الفيروسات، يسمح بتكاثرها في جسده، لكنه لا يتأثر بها ولا تصيبه بالأمراض.

ولفت إلى أن العلماء اكتشفوا الخريطة الجينية لكورونا منذ الأسبوع الأول لانتشاره، أما العلاج فله شروط ويحتاج لفترة طويلة من الاختبارات السريرية، مضيفا أن متوسط عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعديهم مريض الكورونا 3 أفراد، بينما الإنفلونزا 1 إلى 1.

وفيما يخص الإصابة بالفيروس بعد الشفاء منه، قال إن الأمر مرتبط بمناعة الشخص، فإذا استطاع الجهاز المناعي أن يطور المناعة ضد هذا الفيروس فتكون هذه المناعة مؤقتة لكن لا تستمر طويلا لذا قد يصاب الشخص مرة أخرى.

‏وأردف، الدكتور فهد المجحدي: «بدون تحيز، تعلمنا الدرس من تجربة كورونا الإبل، الإجراءات الصحية طبقت اليوم على أعلى مستوى، وتعامل الطواقم الصحية لا غبار عليه، والمشكلة اليوم عند المواطن».

وعن توقعاته فيما يخص ظهور لقاح للعلاج من فيروس كورونا، قال إنه لا يتوقع أن يظهر لقاح قبل 6 أشهر من الآن، لافتا إلى أنه لن ينقرض.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههههههههه .. .. يفكرها الكمره الخفيه ..
ابو محمد
هههههههههههههههههههه .. .. يفكرها الكمره الخفيه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديه بعض التشدد ماله داعي ماتشوف ويش أحنا فيه

أخر الأخبار

إعلان العراق بالمرتبة الثانية في نسبة وفيات الوباء العالمي بعد إيران
إعلان العراق بالمرتبة الثانية في نسبة وفيات الوباء العالمي بعد إيران
Time منذ دقيقتين Views 1040
الخضيري يوضح كيفية التعامل مع أكياس البقالة
الخضيري يوضح كيفية التعامل مع أكياس البقالة
Time منذ 5 دقائق Views 1227
رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه أنجيلا ميركل
رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه أنجيلا ميركل
Time منذ 19 دقيقة Views 1373
نبيل نقشبندي : ردة الفعل لم تكن السبب في تقديم استقالتي من رئاسة لجنة التحكيم
نبيل نقشبندي : ردة الفعل لم تكن السبب في تقديم استقالتي من رئاسة لجنة التحكيم
Time منذ 31 دقيقة Views 157
عبدالرحمن الجماز : رواتب اللاعبين ليست مشكله حقيقيه
عبدالرحمن الجماز : رواتب اللاعبين ليست مشكله حقيقيه
Time منذ 32 دقيقة Views 175
عبادي الجوهر وحديث عن الفيديو الكوميدي المعدل الذي يجمعه بأصالة
عبادي الجوهر وحديث عن الفيديو الكوميدي المعدل الذي يجمعه بأصالة
Time منذ 34 دقيقة Views 290
فايز المالكي : نحن الان في زمن العلماء والاطباء وخدام المجتمع وليس المشاهير
فايز المالكي : نحن الان في زمن العلماء والاطباء وخدام المجتمع وليس المشاهير
Time منذ 34 دقيقة Views 260
مطالبات بالقبض على مغتصب أطفال الرياض
مطالبات بالقبض على مغتصب أطفال الرياض
Time منذ 44 دقيقة Views 3429
تغريدات مخالفة تعفي وكيل إمارة جازان من منصبه
تغريدات مخالفة تعفي وكيل إمارة جازان من منصبه
Time منذ ساعة Views 5989
سلمان الفرج يفاجئ عبدالله المعيوف بسؤال عن انتقال ادواردو للأهلي
سلمان الفرج يفاجئ عبدالله المعيوف بسؤال عن انتقال ادواردو للأهلي
Time منذ ساعة Views 568