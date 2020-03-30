بالفيديو.. المجحدي: من الممكن أن يصاب الشخص بكورونا بعد الشفاء منه

علي القحطاني (صدى):

قال ‏أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، إنه لا يوجد حتى الآن مضاد حيوي فعال في مقاومة فيروس كورونا.

وأضاف خلال برنامج «في الصورة» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الموجود حاليا هو مضادات «فيروسية» توقف عمل الفيروس في أحد مراحله.

وذكر ‏أستاذ علم الفيروسات، أن كل الفيروسات ضارة، لكن بعض الفيروسات أصبح لها اليوم استخدامات نافعة، لافتا إلى أن ‏الفيروسات موجودة على الأرض من آلاف السنين، وأهم استراتيجية لبقائها الانتشار بين البشر.

وأوضح الدكتور فهد المجحدي، أن الأنفلونزا الإسبانية، لا تختلف كثيرا عن الأنفلونزا العادية، لكنها قتلت 50 مليون شخصا وأصابت 500 مليون عام 1918.

‏وأشار إلى أن الطيور هي حاضن رئيس لأنواع كثيرة من الفيروسات، خاصة «الإنفلونزا»، وهي التي تنقل هذه الفيروسات للإنسان، ‏قائلا إن الخفاش ليس عائلا لكورونا فقط، بل مستودع لعدد كبير من الفيروسات، يسمح بتكاثرها في جسده، لكنه لا يتأثر بها ولا تصيبه بالأمراض.

ولفت إلى أن العلماء اكتشفوا الخريطة الجينية لكورونا منذ الأسبوع الأول لانتشاره، أما العلاج فله شروط ويحتاج لفترة طويلة من الاختبارات السريرية، مضيفا أن متوسط عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعديهم مريض الكورونا 3 أفراد، بينما الإنفلونزا 1 إلى 1.

وفيما يخص الإصابة بالفيروس بعد الشفاء منه، قال إن الأمر مرتبط بمناعة الشخص، فإذا استطاع الجهاز المناعي أن يطور المناعة ضد هذا الفيروس فتكون هذه المناعة مؤقتة لكن لا تستمر طويلا لذا قد يصاب الشخص مرة أخرى.

‏وأردف، الدكتور فهد المجحدي: «بدون تحيز، تعلمنا الدرس من تجربة كورونا الإبل، الإجراءات الصحية طبقت اليوم على أعلى مستوى، وتعامل الطواقم الصحية لا غبار عليه، والمشكلة اليوم عند المواطن».

وعن توقعاته فيما يخص ظهور لقاح للعلاج من فيروس كورونا، قال إنه لا يتوقع أن يظهر لقاح قبل 6 أشهر من الآن، لافتا إلى أنه لن ينقرض.