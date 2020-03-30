طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة

وكالات (صدى):

توالت الأخبار السارة بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد الذي بلغت تكلفته 20 دولارا فقط للجرعة الكاملة التي تستخدم على مدى 5 أيام.

ومن جهته، نشر فلاديمير زيلينكو طبيب في إحدى مستشفيات نيويورك، نتيجة عمله الذي استطاع فيه أن يعالج 699 مريضا مصابا بفيروس كورونا بنسبة 100% بدون وفيات ودون أنبوب أكسجين.

وأوضح الطبيب أن 4 مرضى فقط احتاجوا المكوث في المستشفى لمدة قصيرة قبل خروجهم معافين سالمين، لافتا إلى أن تكلفة العلاج كانت 20 دولارا فقط على مدى 5 أيام.

ووجه الطبيب رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب ليخبره عن نتيجة العلاج الذي تضمن 3 مواد وهم هيدروكسيكلوروكوين (يساعد الزنك على الدخول إلى الخلية " التي أصابها الفيروس" ، أزيثروميسين (يحمي من تكاثر البكتيريا في مكان الإصابة)، الزنك " يبطء تكاثر الفيروس داخل الخلية " .