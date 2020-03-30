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الأعداد السابقة للصحيفة

طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة

Time منذ 3 ساعات
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طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة

وكالات (صدى):
توالت الأخبار السارة بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد الذي بلغت تكلفته 20 دولارا فقط للجرعة الكاملة التي تستخدم على مدى 5 أيام.

ومن جهته، نشر فلاديمير زيلينكو طبيب في إحدى مستشفيات نيويورك، نتيجة عمله الذي استطاع فيه أن يعالج 699 مريضا مصابا بفيروس كورونا بنسبة 100% بدون وفيات ودون أنبوب أكسجين.

وأوضح الطبيب أن  4 مرضى فقط احتاجوا المكوث في المستشفى لمدة قصيرة قبل خروجهم معافين سالمين، لافتا إلى أن تكلفة العلاج كانت 20 دولارا فقط على مدى 5 أيام.

ووجه الطبيب رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب ليخبره عن نتيجة العلاج الذي تضمن 3 مواد وهم هيدروكسيكلوروكوين (يساعد الزنك على الدخول إلى الخلية " التي أصابها الفيروس" ، أزيثروميسين (يحمي من تكاثر البكتيريا في مكان الإصابة)، الزنك " يبطء تكاثر الفيروس داخل الخلية " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههههههههه .. .. يفكرها الكمره الخفيه ..
ابو محمد
هههههههههههههههههههه .. .. يفكرها الكمره الخفيه ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يهديه بعض التشدد ماله داعي ماتشوف ويش أحنا فيه

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