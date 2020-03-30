إيدنيلسون «هدف الهلال» يحتفل بـ3 أعوام مع إنترناسيونال البرازيلي

نواف السالم (صدى):

احتفل لاعب وسط إنترناسيونال البرازيلي، إيدنيلسون، بمرور 3 سنوات على انضمامه للفريق، اليوم، وكان أحد أهداف الهلال التعاقدية في ميركاتو الصيف الماضي.

وقال عن مرور 3 سنوات على انضمامه إلى إنترناسيونال: «أتذكر أنني قلت عند وصولي أنني سأكون سعيدًا هنا، كان حلمي اللعب في إنترناسيونالي وأن أكون قادرًا على اللعب بالقرب من عائلتي، أنا ممتن دائمًا لهذا النادي، وسعيد أيضًا للمودة والترحيب من الجماهير، وآمل أن أحقق الألقاب».

ويعد حسب تقرير لشبكة «globoesporte» البرازيلية، أبرز أعمدة فريق إنترناسيونالي، كما خاض أكثر من 150 مباراة، فبعد أن وصل لاعب خط الوسط إلى إنترناسيونالي على سبيل الإعارة من جنوة الإيطالي، أصبح أحد أركان الفريق بعد فترة قصيرة.

ويتميز اللاعب بتواجده في الدور الدفاعي في خط الوسط، واحتواء تقدم المنافسين.

ومع فرض العزل المنزلي، يواصل إيدنيلسون تمارينه في المنزل، سعيًا للحفاظ على لياقته خلال فترة توقف كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن نادي الهلال قد حاول ضم إيدنيلسون الصيف الماضي، لتدعيم مركز الوسط المدافع، وبعد تعثر الصفقة تم ضم الكولومبي جوستافو كويلار من فلامنجو.