نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

وغسلت الصحون ،،!

Time منذ 4 أسابيع
Views 2280
محمد لويفي الجهني
محمد لويفي الجهني

(صدى):

قالوا وقلنا و يحًكي وأحكي في حاضر الليالي والأيام وكما قال لي وقص علي القصص بالتواصل الإلكتروني ونحن في البيت إلتزاما بالتوجيهات والتعليمات الاحترازية والوقائية خوفًا وحذرًا من جائحة فايروس ووباء كورونا فكلنا ذلك المسؤول من أجل صحتنا والصحة العامة فالصحة للجميع مطلب وهدف نسعى لتطبيقه من خلال لاضرر ولاضرار فالوقاية خير من الإصابة بفيروس كورونا ووبائه المعدي ، من أجل ذلك ألتزمت ألتزاما كاملا انا وأسرتي وفي الأمر خيًرةوفوائد وإيجابيات كثيرة فقد نزلًت السكينة وعمت الفرحة في بيتنا و بأجتماعنا جميعًا وظهرت لنا جميعًا مميزات وإيجابيات ومواهب بعضنا البعض ،فهذا طباخ ماهر وهذا كوميدي ضاحك وهذا شاعر وهذا رسام وآخر قاري ماهر فكلا له هوايات ومواهب تم أكتشافها وتعزيزها وتحقيقها وتطبيقها على الواقع أثناء الجلوس في المنزل من أجل الوقاية والحرص على سلامتنا والسلامة العامة فكلنا مسؤول ،

وفي ذلك أستخدمت صلاحياتي وأصدرت عدد من التعليمات من أجل النظام العام داخل المنزل ، فعينت أحد الابناء للأذان وآخر للإمامة وآخر لحفظ السر وللميزانية وللمراقبة على الخروج والنوم ، فالنوم في ساعة محدد ، وكل يوم نقرأ كتاب ، وجزء من كتاب الله ، وبعد الصلاة يقوم احد أبنائي بإلقاء كلمة توجيهية وباللغة العربية الفصحى وهناك أوقات حرة للتمارين واللعب والمسامرة والترفيه فكل شيء متاح ماعدا الخروج من المنزل ،وكذلك المساعدة في أعمال المنزل والمطبخ وأنا منهم والحمد لله أبشركم لقد دخلت المطبخ ونجحت في عمل الغداء بكل احترافية وكدت وهممت بتغسيل الصحون لولا ان تبرع احد الابناء بفعل ذلك نيابة عني ،

والحمد لله على نعمه التي تترى فدولتنا دولة عظمى متقدمة حضارية فالدراسة مستمرة في قناة عين والمنصات الاكترونية التعليمية من المرحلة الابتدائية الي الجامعة ومابعدها ،والتسوق بالتطبيق وتصلك حاجاتك الي باب منزلك ، والصحة عن طريق موعد. وأطلب علاجك ويأتيك الي منزلك ، فكل الطلبات اكترونية ، فتعلمت كل التطبيقات ومنزلتها بجوالي وجوال البيت ،

وفي الجلوس في المنزل بصراحة أحسست أني مهم محبوب بين أبنائي خايفين علي ويعملون على خدمتي وبذلك تخلصت من ضغوطات الحياة المختلفة وشعرت ببهجة الحياة وسعادتها وأهميتها وأنا في منزلي ،

ومن فوائد الجلوس في المنزل تعلم الابناء العلم بكل أنواعه وفنونه التعليم والتعلم والشعور بالمسئولية والالتزام بالوقت والمحافظة على الصحة والأكل الصحي وهذا تحقق في أيام ولو ماحدث التعليق والحضر من الخروج لما تعلموا فنون التقنية والإحساس بالمسئولية والاقتصاد والتنظيم ،

وهناك فوائد وإيجابيات كثيرة ولعل من أهمها التوفير في ميزانية الشهر والإحساس بالآخرين وأننا أفراد من ضمن مجتمع متماسك في هذا الوطن الغالي علينا واجبنا نحافظ على بعضنا البعض فالصحة للجميع والحياة حق للجميع كذلك لاضرر ولاضرار لافراد المجتمع فكلنا مسؤول على قلب واحد ويد متباعده من أجل الفيروس وقانا الله جميعًا منه وحفظ وطننا من شر كل ذي شر ،،

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو كنان
ما هذه الهمجية ؟! هذا متأثر بالعاب القتل والإجرام وفوقها مع الغضب يمكن ركبه شيطان فقتل أخاه وحرم الأم من فلذة كبدها!!
الاستثنائي
هذه قاعه اي نكره طاقيه سوا اعلام او غيره راح يهاجم العالمي لانه مصدر رزقه له النصر خيره على كثير من اعلام الطواقي صار لهم متابعين من هجومهم على العالمي وهذا ان دل يدل على العالمي اكبر شعبيه في السعوديه ومن اكبر شعبيه انديه في الوطن العربي السناني افلس فنيا والنَّاس نسته واعماله كلها فاشله ودايما كومبارس في الاعمال لذالك حب يسترزق من العالمي مثله مثل اعلام العشه لذالك المفروض اعلام النصر وجمهوره يحتقرونه ويحقرونه هو وغيرهم لكي لايطلع ترند في تويتر ويزيد عدد متابعينه ؟؟؟
ابو ناصر
وجه البومه حصلت رزق من قطر في سب المملكة
الوطن غالي
امركم مضحك للغاية
سعد
الله يستر

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يوضح كيفية اكتشاف إصابته بالفيروس مبكرًا
بالفيديو.. مواطن يوضح كيفية اكتشاف إصابته بالفيروس مبكرًا
Time منذ 23 دقيقة Views 1314
وفيات الوباء في أمريكا تتجاوز قتلى حرب فيتنام
وفيات الوباء في أمريكا تتجاوز قتلى حرب فيتنام
Time منذ 40 دقيقة Views 1403
الكويكبي: السومة أفضل مهاجم أجنبي في الدوري
الكويكبي: السومة أفضل مهاجم أجنبي في الدوري
Time منذ ساعة Views 1516
مراهق يقتل شقيقه بعد خسارته في لعبة فيديو!
مراهق يقتل شقيقه بعد خسارته في لعبة فيديو!
Time منذ ساعة Views 380
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعة Views 1715
الخطيبة المزعومة لخاشقجي تلعب دورًا بمسرحية جديدة
الخطيبة المزعومة لخاشقجي تلعب دورًا بمسرحية جديدة
Time منذ ساعتين Views 2769
الأمير " أندرو " يسب خادمًا بأفظع الشتائم بسبب جملة " صباح الخير "
الأمير " أندرو " يسب خادمًا بأفظع الشتائم بسبب جملة " صباح الخير "
Time منذ ساعتين Views 653
34.1 مليار ريال عجز الميزانية العامة خلال 3 أشهر
34.1 مليار ريال عجز الميزانية العامة خلال 3 أشهر
Time منذ ساعتين Views 1977
بالفيديو..السديس: " أيام وتعود صلاة الجماعة والطواف في الحرمين الشريفين "
بالفيديو..السديس: " أيام وتعود صلاة الجماعة والطواف في الحرمين الشريفين "
Time منذ 3 ساعات Views 2666
بعد تهاون رئيسها " البرازيل " تتخطى الصين في الوفيات
بعد تهاون رئيسها " البرازيل " تتخطى الصين في الوفيات
Time منذ 3 ساعات Views 2661