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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. يزيد الراجحي يستعرض فعاليات "ركوب الخيل والسينما" داخل قصره أثناء الحجر

Time منذ ساعة
Views 2150
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شاهد.. يزيد الراجحي يستعرض فعاليات "ركوب الخيل والسينما" داخل قصره أثناء الحجر

نواف السالم (صدى):
أظهر مقطع فيديو سائق الراليات، يزيد الراجحي، وثق خلاله “فعاليات” أقامها لقضاء وقت الحجر الصحي ومنع التجول، داخل قصره الفاخر.

وظهر في المقطع ممارسة الراجحي لرياضة ركوب الخيل، حيث أجرى عدة جولات وسط حديقة القصر.

في حين أظهر خلال جزء آخر قسماً خاصاً بالسينما وقال ساخراً إنه ربما “يستقبل عملاء وزبائن لهذا القسم بعد انقضاء فترة الحجر”.

وقال الراجحي خلال المقطع وهو يستعرض ركن السينما “في ربع الفيلم أجلس هنا، وفي نصفه أجلس هناك، ترى عبدالله أخوي اسمه أبو سعود للمعلومية، عرفت معلومتين اليوم، عبدالله أخوي اسمه ابو سعود، والله أول مرة أعرف اليوم، وعرفت معلومة ثانية، بندر أخوي، اسمه أبوعبدالعزيز، على عبدالعزيز بن ثنيان الله يرحمه، سمى والده على عبدالعزيز لأنه صديقه”.

وتابع “توي أدري بهذه المعلومات، الصراحة معرفة العائلة شيء جيد، وأنا فخور بهذه العائلة”.

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أحدث التعليقات

عبادي
اشكر رجال الأمن. بس ي كثر مثل هولاء الشباب. اتمنى من وزارة الذاخلية ان تضع حد لهذا. وشكرا.
عبادي
اشكر رجال الأمن. بس ي كثر مثل هولاء الشباب. اتمنى من وزارة الذاخلية ان تضع حد لهذا. وشكرا.
abdul
زيادة الصادرات علي حساب خراب بيوت المواطنين وتدني سعر النفط الي ادني مستوي في العصر الحديث
ابونايف
لو تنزل بالشارع ماحد شك أنها بنت ههههه وانا اقول ليش مسترجلات يعني ناقص الشنب والدقن
تركي
كفو ياراجحي عندك سلف يوكن ٢٠٢٠ لمدة عشر سنوات

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