النائب العام: أمر خادم الحرمين بالرعاية الطبية المجانية أسَّس مرحلة جديدة من العُمق الإنساني

الرياض (صدى):

أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بالرعاية الطبية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وأنه -وفقه الله- بهذا الأمر الكريم أسَّس مرحلة جديدة من تعزيز العُمق الإنساني، ورسَّخ القِيم المتعلقة بجوهر كرامة وصحة الإنسان، و يدلل بيقين تام حرصه _ أيده الله_ على صحة الإنسان سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى مخالفاً لنظام الإقامة، وهو نتاج نظرته السديدة - رعاه الله - وحنكته وحكمته وخبرته، في أن يحظى جميع المرضى بأعلى المعايير الطبية، دونما تمييز، وإيلاء حقوق الإنسان بالرعاية والعناية.

وثمّن ما حمله هذا الأمر من معانٍ تعزز الإيمان بالكرامة الآدمية وتبعث إلى التفاؤل، وتغرس روح التكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته وبذل الجهود والطاقات واستنفارها، وأنه رسالة سامية، ومنهج واضح تنتهجه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في بذل أقصى درجات الوقاية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشدّد معالي النائب العام على ضرورة اتباع الجميع للقرارات والتعليمات الصادرة من مؤسسات الدولة لضمان صحتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة ، مشيراً إلى مُضي النيابة العامة في تعزيز جميع سبل الوقاية من هذه الجائحة والإسهام بفاعلية في تقديم أعمالها عن بُعد حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وفي الختام سأل معاليه الله العلي القدير أن يعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمة للبشرية جمعاء، وأن يحفظ بلادنا من الأوبئة والأمراض إنه سميع مجيب. متمنياً للجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يمنّ الله بالشفاء العاجل لجميع المرضى.