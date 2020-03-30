نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

النائب العام: أمر خادم الحرمين بالرعاية الطبية المجانية أسَّس مرحلة جديدة من العُمق الإنساني

Time منذ ساعة
Views 1437
Comment 1
النائب العام: أمر خادم الحرمين بالرعاية الطبية المجانية أسَّس مرحلة جديدة من العُمق الإنساني

الرياض (صدى):
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بالرعاية الطبية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا، وأنه -وفقه الله- بهذا الأمر الكريم أسَّس مرحلة جديدة من تعزيز العُمق الإنساني، ورسَّخ القِيم المتعلقة بجوهر كرامة وصحة الإنسان، و يدلل بيقين تام حرصه _ أيده الله_ على صحة الإنسان سواء كان مواطناً أو مقيماً أو حتى مخالفاً لنظام الإقامة، وهو نتاج نظرته السديدة - رعاه الله - وحنكته وحكمته وخبرته، في أن يحظى جميع المرضى بأعلى المعايير الطبية، دونما تمييز، وإيلاء حقوق الإنسان بالرعاية والعناية.

وثمّن ما حمله هذا الأمر من معانٍ تعزز الإيمان بالكرامة الآدمية وتبعث إلى التفاؤل، وتغرس روح التكاتف بين أفراد المجتمع ومؤسساته وبذل الجهود والطاقات واستنفارها، وأنه رسالة سامية، ومنهج واضح تنتهجه القيادة الرشيدة - رعاها الله - في بذل أقصى درجات الوقاية من جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشدّد معالي النائب العام على ضرورة اتباع الجميع للقرارات والتعليمات الصادرة من مؤسسات الدولة لضمان صحتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة ، مشيراً إلى مُضي النيابة العامة في تعزيز جميع سبل الوقاية من هذه الجائحة والإسهام بفاعلية في تقديم أعمالها عن بُعد حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وفي الختام سأل معاليه الله العلي القدير أن يعين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمة للبشرية جمعاء، وأن يحفظ بلادنا من الأوبئة والأمراض إنه سميع مجيب. متمنياً للجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يمنّ الله بالشفاء العاجل لجميع المرضى.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبادي
اشكر رجال الأمن. بس ي كثر مثل هولاء الشباب. اتمنى من وزارة الذاخلية ان تضع حد لهذا. وشكرا.
عبادي
اشكر رجال الأمن. بس ي كثر مثل هولاء الشباب. اتمنى من وزارة الذاخلية ان تضع حد لهذا. وشكرا.
abdul
زيادة الصادرات علي حساب خراب بيوت المواطنين وتدني سعر النفط الي ادني مستوي في العصر الحديث
ابونايف
لو تنزل بالشارع ماحد شك أنها بنت ههههه وانا اقول ليش مسترجلات يعني ناقص الشنب والدقن
تركي
كفو ياراجحي عندك سلف يوكن ٢٠٢٠ لمدة عشر سنوات

أخر الأخبار

طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة
طبيب أمريكي يعلن عن اكتشاف علاج نهائي لكورونا بتكلفة 20 دولارا للجرعة الكاملة
Time منذ 38 ثانية Views 1027
ليفربول يرغب في ضم ديمبلي إلى صفوفه
ليفربول يرغب في ضم ديمبلي إلى صفوفه
Time منذ 4 دقائق Views 1090
بالفيديو.. إبراهيم سوار يروي قصة تشخيصه وزوجته مصابين بكورونا
بالفيديو.. إبراهيم سوار يروي قصة تشخيصه وزوجته مصابين بكورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1191
"الربيعة" يثمن تقديم خادم الحرمين العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين
"الربيعة" يثمن تقديم خادم الحرمين العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين
Time منذ 21 دقيقة Views 1255
مذيعة : الممثلات والفنانات بس يشتهرو يجيهم غرور ويطلقوا
مذيعة : الممثلات والفنانات بس يشتهرو يجيهم غرور ويطلقوا
Time منذ 24 دقيقة Views 297
الفنان خالد عبدالرحمن مع الحجر المنزلي
الفنان خالد عبدالرحمن مع الحجر المنزلي
Time منذ 25 دقيقة Views 322
سيدة مغربية تبكي بسبب سوء التعامل معها بعد اصابتها بالكورونا
سيدة مغربية تبكي بسبب سوء التعامل معها بعد اصابتها بالكورونا
Time منذ 26 دقيقة Views 229
من بيوت الطيبين
من بيوت الطيبين
Time منذ 27 دقيقة Views 291
إيدنيلسون «هدف الهلال» يحتفل بـ3 أعوام مع إنترناسيونال البرازيلي
إيدنيلسون «هدف الهلال» يحتفل بـ3 أعوام مع إنترناسيونال البرازيلي
Time منذ 33 دقيقة Views 1578
شاب يستخدم الأرانب لإعلان زواجه في الحظر
شاب يستخدم الأرانب لإعلان زواجه في الحظر
Time منذ 51 دقيقة Views 681