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الأعداد السابقة للصحيفة

النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 

Time منذ 13 دقيقة
Views 1256
النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 

نواف السالم (صدى):
قرر النصر الكويتي صرف النظر عن التجديد للاعب تيسير الجاسم والمهاجم البرازيلي أندرسون.

وكانت إدارة النصر تنتظر تقرير الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أحمد عبد الكريم، من أجل حسم مستقبل الثنائي المحترف، تيسير الجاسم والبرازيلي أندرسون.

ووضع مجلس الإدارة ملف الثنائي على طاولة جهاز الكرة للتنسيق مع الجهاز الفني، لتحديد احتياجاته خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الثلاثي البحريني سيد ضياء والأردني بهاء عبد الرحمن إلى جانب الايفواري روين، حتى 2021.

وبحث الجهاز الفني عن ترتيب أوراقه بشكل مبكر سواء فيما يخص اللاعبين المحترفين أو المعارين، من أجل الاستعداد بشكل مثالي قبل رحلة عودة النشاط.

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أحدث التعليقات

الأحساء
هيهات مثل بلدنا بلد
سعد بُلع
مرور الطائف غافل ونائم في سبات عميق منذ سنوات . إدارة فاشلة الفوضى المرورية في الطائف واضحه للعيان والزوار ولا ينكرها أحد بسبب ضعف إدارة المرور . وليس في الطائف فقط .. بل في الإدارة العامة للمرور من كبيرها إلى صغيرها كلاً يعمل لوحده .. المطلوب حل الإدارة وإيجاد شركات عالميه مختصة لضبط المرور في جميع المناطق ..
ام سكر
هل هذان طفلان ؟ اذا كانوا في هذا السن و قاما بمجمزعة جرائم . لا حول و لا قوة الا بالله .
بندر
ننتظر تعليقات الفلسطيزيين على هذا الموضوع واتحداهم يعلقون ماعندهم الا السعودية حاقدين عليها فقط
السامـــــــر
شكله فلسطيني متجنس

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