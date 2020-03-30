النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 

نواف السالم (صدى):

قرر النصر الكويتي صرف النظر عن التجديد للاعب تيسير الجاسم والمهاجم البرازيلي أندرسون.

وكانت إدارة النصر تنتظر تقرير الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني أحمد عبد الكريم، من أجل حسم مستقبل الثنائي المحترف، تيسير الجاسم والبرازيلي أندرسون.

ووضع مجلس الإدارة ملف الثنائي على طاولة جهاز الكرة للتنسيق مع الجهاز الفني، لتحديد احتياجاته خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الثلاثي البحريني سيد ضياء والأردني بهاء عبد الرحمن إلى جانب الايفواري روين، حتى 2021.

وبحث الجهاز الفني عن ترتيب أوراقه بشكل مبكر سواء فيما يخص اللاعبين المحترفين أو المعارين، من أجل الاستعداد بشكل مثالي قبل رحلة عودة النشاط.