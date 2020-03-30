نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

سر حصول مصر على «أعلى نسبة شفاء» من كورونا

Time منذ 20 دقيقة
Views 1620
سر حصول مصر على «أعلى نسبة شفاء» من كورونا

وكالات (صدى):
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر، من أعلى نسب الشفاء في العالم.

وأوضح أن السر وراء هذا الشفاء هو بروتوكول علاجي وضعه أساتذة جامعات وأطباء وزارة الصحة والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن البروتوكول العلاجي، عبارة عن الأدوية المستخدمة لمواجهة المرض.

ولفت إلى أن بعض الدول تعتمد أدوية أخرى وبروتوكولات مختلفة، كل حسب وجهة نظره، طالما لم تحدد منظمة الصحة العالمية بروتوكولا محدد أو دواء محددا للعلاج، «كل دولة لها الحق في استخدام ما تراه لعلاج الأعراض أو تقليل المضاعفات».

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مصر وصل إلى 609 حالات ضمنهم 132 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل.

وأوضح أن المتوفين يصلون إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا وتتراوح أعمارهم من 58 إلى 84 عاما.

وتابع: «الوزارة لم تعزل أي محافظات بالكامل إلى الآن، ولكن نقوم بعمل حجر صحي للمخالطين بالحالات الإيجابية التي نعثر عليها حتى نقوم بتقييد وضع الفيروس في هذا المكان ومنع انتشاره».

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعد بُلع
مرور الطائف غافل ونائم في سبات عميق منذ سنوات . إدارة فاشلة الفوضى المرورية في الطائف واضحه للعيان والزوار ولا ينكرها أحد بسبب ضعف إدارة المرور . وليس في الطائف فقط .. بل في الإدارة العامة للمرور من كبيرها إلى صغيرها كلاً يعمل لوحده .. المطلوب حل الإدارة وإيجاد شركات عالميه مختصة لضبط المرور في جميع المناطق ..
ام سكر
هل هذان طفلان ؟ اذا كانوا في هذا السن و قاما بمجمزعة جرائم . لا حول و لا قوة الا بالله .
بندر
ننتظر تعليقات الفلسطيزيين على هذا الموضوع واتحداهم يعلقون ماعندهم الا السعودية حاقدين عليها فقط
السامـــــــر
شكله فلسطيني متجنس
نصراوي سابق
الهلال أكبر قاعدة جماهيرية ويليه الاتحاد ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. ‏فيصل العبد يرد على اتهامه بتقاضي أجر مقابل تغطياته
بالفيديو.. ‏فيصل العبد يرد على اتهامه بتقاضي أجر مقابل تغطياته
Time منذ دقيقة Views 1044
"الصحة": أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة
"الصحة": أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة
Time منذ 10 دقائق Views 1245
النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 
النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 
Time منذ 12 دقيقة Views 1251
الأوقات الصعبة أكسبت المملكة خبرة في مواجهة الفيروس المستجد 
الأوقات الصعبة أكسبت المملكة خبرة في مواجهة الفيروس المستجد 
Time منذ 20 دقيقة Views 1257
سر حصول مصر على «أعلى نسبة شفاء» من كورونا
سر حصول مصر على «أعلى نسبة شفاء» من كورونا
Time منذ 20 دقيقة Views 1620
إحالة عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية بمكة
إحالة عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية بمكة
Time منذ 26 دقيقة Views 1410
العثور على مفقود ميتا بالقرب من مركبته
العثور على مفقود ميتا بالقرب من مركبته
Time منذ 33 دقيقة Views 1936
بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 
بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 
Time منذ 39 دقيقة Views 1376
فيتوريا يحذر لاعبي النصر من زيادة الوزن
فيتوريا يحذر لاعبي النصر من زيادة الوزن
Time منذ 44 دقيقة Views 1371
لحظة مغادرة ألف مواطن ومقيم العزل الصحي بعد شفائهم من كورونا (فيديو)
لحظة مغادرة ألف مواطن ومقيم العزل الصحي بعد شفائهم من كورونا (فيديو)
Time منذ 50 دقيقة Views 2098