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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 

Time منذ 39 دقيقة
Views 1376
بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 

لندن (صدى):
روى مبتعث في بريطانيا برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المبتعث  الذي يدعى عثمان العمير خلال حواره في برنامج " الراصد ":" سفارة المملكة في لندن متواصلة بشكل دائم عبر الإيميل أو الرسائل المسجلة، لافتا:" هناك احترام متبادل بيننا وبين السفارة ".

وأوضح المبتعث:" هناك شعور بالمسؤولية من قبل السفارة تجاه المبتعثين من خلاا حل مشاكلنا "، لافتا:" تأخر بريطانيا في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أثار القلق والخوف ".

وأشار المبتعث:" كل المبتعثين في بريطانيا التزموا المنازل ولن نغادرها إلا للضرورة القصوى "، مبينا تأخر بريطانيا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا تسبب في اندفاع البريطانيين للمحلات التجارية من أجل شراء المواد التموينية والأساسيات مما نتج عنه نقص في السلع بالمحلات ".

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
مرور الطائف غافل ونائم في سبات عميق منذ سنوات . إدارة فاشلة الفوضى المرورية في الطائف واضحه للعيان والزوار ولا ينكرها أحد بسبب ضعف إدارة المرور . وليس في الطائف فقط .. بل في الإدارة العامة للمرور من كبيرها إلى صغيرها كلاً يعمل لوحده .. المطلوب حل الإدارة وإيجاد شركات عالميه مختصة لضبط المرور في جميع المناطق ..
ام سكر
هل هذان طفلان ؟ اذا كانوا في هذا السن و قاما بمجمزعة جرائم . لا حول و لا قوة الا بالله .
بندر
ننتظر تعليقات الفلسطيزيين على هذا الموضوع واتحداهم يعلقون ماعندهم الا السعودية حاقدين عليها فقط
السامـــــــر
شكله فلسطيني متجنس
نصراوي سابق
الهلال أكبر قاعدة جماهيرية ويليه الاتحاد ..

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