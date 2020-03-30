بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 

لندن (صدى):

روى مبتعث في بريطانيا برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي خشية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المبتعث الذي يدعى عثمان العمير خلال حواره في برنامج " الراصد ":" سفارة المملكة في لندن متواصلة بشكل دائم عبر الإيميل أو الرسائل المسجلة، لافتا:" هناك احترام متبادل بيننا وبين السفارة ".

وأوضح المبتعث:" هناك شعور بالمسؤولية من قبل السفارة تجاه المبتعثين من خلاا حل مشاكلنا "، لافتا:" تأخر بريطانيا في الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أثار القلق والخوف ".

وأشار المبتعث:" كل المبتعثين في بريطانيا التزموا المنازل ولن نغادرها إلا للضرورة القصوى "، مبينا تأخر بريطانيا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا تسبب في اندفاع البريطانيين للمحلات التجارية من أجل شراء المواد التموينية والأساسيات مما نتج عنه نقص في السلع بالمحلات ".