نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

مبابي على أعتاب الرحيل

Time منذ ساعة
Views 1462
مبابي على أعتاب الرحيل

وكالات (صدى):
يبدو أن الأزمة المالية الحالية التي ضربت العديد من الأندية الأوروبية، نظراً لتوقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، قد يتسبب في انتقال عدد من نجوم بعض الأندية والتي يأتي على رأسهم، الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي قد يرتدي قمصان نادي ريال مدريد الإسباني قريباً.

وسلطت صحيفة " ليكيب" الفرنسية الشهيرة، الضور على الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه إدارة النادي الباريسي ترفض رحيل مبابي خلال الفترة الحالية، لاسيما في ظل الرغبة الشديدة لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن النادي والعودة لصفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يعلم أن موقفه أصبح صعبًا للغاية في ملف تجديد عقد مبابي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لاسيما مع اقتراب انتهاء عقد مبابي والذي ينتهي في صيف عام 2022 المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن ناصر الخليفي قد يلجأ إلى الحكومة القطرية من أجل تحمل تكاليف تجديد عقد مبابي، أو يوافق على رحيل اللاعب إلى صفوف ريال مدريد للاستفادة من المقابل المادي نظير رحيله.

الجدير بالذكر أن مبابي يحصل على راتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو، وسيكون على الخليفي تقديم عرض بقيمة أعلى من أجل إقناع اللاعب بتجديد عقده.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سعد بُلع
مرور الطائف غافل ونائم في سبات عميق منذ سنوات . إدارة فاشلة الفوضى المرورية في الطائف واضحه للعيان والزوار ولا ينكرها أحد بسبب ضعف إدارة المرور . وليس في الطائف فقط .. بل في الإدارة العامة للمرور من كبيرها إلى صغيرها كلاً يعمل لوحده .. المطلوب حل الإدارة وإيجاد شركات عالميه مختصة لضبط المرور في جميع المناطق ..
ام سكر
هل هذان طفلان ؟ اذا كانوا في هذا السن و قاما بمجمزعة جرائم . لا حول و لا قوة الا بالله .
بندر
ننتظر تعليقات الفلسطيزيين على هذا الموضوع واتحداهم يعلقون ماعندهم الا السعودية حاقدين عليها فقط
السامـــــــر
شكله فلسطيني متجنس
نصراوي سابق
الهلال أكبر قاعدة جماهيرية ويليه الاتحاد ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. ‏فيصل العبد يرد على اتهامه بتقاضي أجر مقابل تغطياته
بالفيديو.. ‏فيصل العبد يرد على اتهامه بتقاضي أجر مقابل تغطياته
Time منذ 16 ثانية Views 999
"الصحة": أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة
"الصحة": أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة
Time منذ 9 دقائق Views 1241
النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 
النصر الكويتي يصرف النظر عن التجديد لتيسير الجاسم 
Time منذ 11 دقيقة Views 1236
الأوقات الصعبة أكسبت المملكة خبرة في مواجهة الفيروس المستجد 
الأوقات الصعبة أكسبت المملكة خبرة في مواجهة الفيروس المستجد 
Time منذ 19 دقيقة Views 1250
سر حصول مصر على «أعلى نسبة شفاء» من كورونا
سر حصول مصر على «أعلى نسبة شفاء» من كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1584
إحالة عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية بمكة
إحالة عمالة خالفت قرار منع الحلاقة إلى الجهات الأمنية بمكة
Time منذ 25 دقيقة Views 1395
العثور على مفقود ميتا بالقرب من مركبته
العثور على مفقود ميتا بالقرب من مركبته
Time منذ 32 دقيقة Views 1904
بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 
بالفيديو.. مبتعث في بريطانيا يتحدث عن برنامجه اليومي خلال فترة الحجر المنزلي 
Time منذ 38 دقيقة Views 1364
فيتوريا يحذر لاعبي النصر من زيادة الوزن
فيتوريا يحذر لاعبي النصر من زيادة الوزن
Time منذ 42 دقيقة Views 1362
لحظة مغادرة ألف مواطن ومقيم العزل الصحي بعد شفائهم من كورونا (فيديو)
لحظة مغادرة ألف مواطن ومقيم العزل الصحي بعد شفائهم من كورونا (فيديو)
Time منذ 49 دقيقة Views 2082