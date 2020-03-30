مبابي على أعتاب الرحيل

وكالات (صدى):

يبدو أن الأزمة المالية الحالية التي ضربت العديد من الأندية الأوروبية، نظراً لتوقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، قد يتسبب في انتقال عدد من نجوم بعض الأندية والتي يأتي على رأسهم، الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي قد يرتدي قمصان نادي ريال مدريد الإسباني قريباً.

وسلطت صحيفة " ليكيب" الفرنسية الشهيرة، الضور على الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه إدارة النادي الباريسي ترفض رحيل مبابي خلال الفترة الحالية، لاسيما في ظل الرغبة الشديدة لدى البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرحيل عن النادي والعودة لصفوف برشلونة الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يعلم أن موقفه أصبح صعبًا للغاية في ملف تجديد عقد مبابي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لاسيما مع اقتراب انتهاء عقد مبابي والذي ينتهي في صيف عام 2022 المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن ناصر الخليفي قد يلجأ إلى الحكومة القطرية من أجل تحمل تكاليف تجديد عقد مبابي، أو يوافق على رحيل اللاعب إلى صفوف ريال مدريد للاستفادة من المقابل المادي نظير رحيله.

الجدير بالذكر أن مبابي يحصل على راتب سنوي يصل إلى 18 مليون يورو، وسيكون على الخليفي تقديم عرض بقيمة أعلى من أجل إقناع اللاعب بتجديد عقده.