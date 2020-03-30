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الأعداد السابقة للصحيفة

صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز والملك فاروق في الجامع الأزهر 

Time منذ ساعتين
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صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز والملك فاروق في الجامع الأزهر 

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبد العزيز مؤسس المملكة والملك فاروق في عربة الموكب متوجهان لتأدية صلاة الجمعة بالجامع الأزهر في القاهرة في صفر 1365هـ الموافق يناير 1946م.

وبحسب ما جاء في الصورة حضر الملك عبد العزيز آل سعود على اليخت الملكى المحروسة الذى كان قد أقلع من السويس فى يوم 2 يناير سنة 1946 متجها الى جدة لإحضاره، حيث استقبل الملك عبد العزيز استقبالا جماهيريا حافلا عند وصوله الى السويس، وعند وصوله إلى القاهرة استقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة الى قصر عابدين مرورا بشوارع وميادين القاهرة.

وأدى الملك عبد العزيز، صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر حيث ألقى خطبة الجمعة شيخ الأزهر فى ذلك الوقت الشيخ مصطفى عبد الرازق، وزار الملك عبد العزيز جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليا، وكذلك القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.

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أحدث التعليقات

سعد بُلع
مرور الطائف غافل ونائم في سبات عميق منذ سنوات . إدارة فاشلة الفوضى المرورية في الطائف واضحه للعيان والزوار ولا ينكرها أحد بسبب ضعف إدارة المرور . وليس في الطائف فقط .. بل في الإدارة العامة للمرور من كبيرها إلى صغيرها كلاً يعمل لوحده .. المطلوب حل الإدارة وإيجاد شركات عالميه مختصة لضبط المرور في جميع المناطق ..
ام سكر
هل هذان طفلان ؟ اذا كانوا في هذا السن و قاما بمجمزعة جرائم . لا حول و لا قوة الا بالله .
بندر
ننتظر تعليقات الفلسطيزيين على هذا الموضوع واتحداهم يعلقون ماعندهم الا السعودية حاقدين عليها فقط
السامـــــــر
شكله فلسطيني متجنس
نصراوي سابق
الهلال أكبر قاعدة جماهيرية ويليه الاتحاد ..

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