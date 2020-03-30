صورة تاريخية نادرة للملك عبد العزيز والملك فاروق في الجامع الأزهر 

علي القحطاني (صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبد العزيز مؤسس المملكة والملك فاروق في عربة الموكب متوجهان لتأدية صلاة الجمعة بالجامع الأزهر في القاهرة في صفر 1365هـ الموافق يناير 1946م.

وبحسب ما جاء في الصورة حضر الملك عبد العزيز آل سعود على اليخت الملكى المحروسة الذى كان قد أقلع من السويس فى يوم 2 يناير سنة 1946 متجها الى جدة لإحضاره، حيث استقبل الملك عبد العزيز استقبالا جماهيريا حافلا عند وصوله الى السويس، وعند وصوله إلى القاهرة استقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة الى قصر عابدين مرورا بشوارع وميادين القاهرة.

وأدى الملك عبد العزيز، صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر حيث ألقى خطبة الجمعة شيخ الأزهر فى ذلك الوقت الشيخ مصطفى عبد الرازق، وزار الملك عبد العزيز جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليا، وكذلك القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.