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الأعداد السابقة للصحيفة

أمل العوضي تحتفل بعيد ميلادها

Time منذ أسبوعين
Views 7321
أمل العوضي تحتفل بعيد ميلادها
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أحدث التعليقات

عبدالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيدكم بأنني من مستفيدي الضمان الاجتماعي وأسكن في منزل بالإيجار ومريض ولم يتم اعفائي من القرض الأسرى وانا لم أقم ببيع القرض على آخرين مثل الكثير للأسف وأتوقع هم المستفيدين من العفو الملكي ونتمنى النظر في المحتاجين الحقيقين للاعفاء من أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
الوفا طبعي
الله يقويكم عليهم ويستر عليكم ويحميكم بعينه التي لاتنام ياحماة الوطن بعد الله سبحانه وتعالى 🤲
الوفا طبعي
الله يقويكم عليهم ويستر عليكم ويحميكم بعينه التي لاتنام ياحماة الوطن بعد الله سبحانه وتعالى 🤲
عدو الخونة
اللهم ربنا امين
القرشي
اسواق بندة وبن داوود والدانوب وغيرهم من المتاجر الكبيرة قد رفعوا الاسعار مابين 50 و150% فأين أنتم عنها ؟ جولاتكم هذه على المنشأت الصغيرة أما الكبيرة كبندة وبن داوود والدانوب وغيرهم فلم نرى لكم أي زيارات لهم !!!

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