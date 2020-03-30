الإطاحة بتشكيل عصابي تورّط في جمع الأموال وإخفائها وتحويلها بالرياض

سعيد العجل (صدى):

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بتشكيل عصابي مكوّن من سبعة وافدين متورطين في بمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محلياً وخارجياً.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال والكسب المالي غير المشروع، أسفرت -بفضلٍ من الله - عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة الأفلاج بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والرقابية، من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من سبعة وافدين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بجمع أموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها محلياً وخارجياً.

وأضاف: حيث عثر بداخل مقر سكنهم على سندات قبض وأوامر صرف وأختام تعود لمؤسسات تجارية بتواقيع معتمدة ودفاتر شيكات موقعة على بياض، ومبالغ مالية جاوزت واحد وخمسين ألف ريال، ومجموعة من بطاقات الصرف الآلي ، ومستندات هوية زائر وأجهزة كمبيوتر لوحية ومحمولة وكاميرات وذاكرات تخزين رقمية، وإيصالاتٍ لحوالاتٍ بنكية، كما عثر على قارورة بها مادة سائلة تستخدم لتصنيع العطور المغشوشة، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة ، لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم .