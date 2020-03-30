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الأعداد السابقة للصحيفة

القبض على مواطنين أحضروا حلاقًا داخل استراحة بالجوف

Time منذ يومين
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القبض على مواطنين أحضروا حلاقًا داخل استراحة بالجوف

سكاكا (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الجوف، من ضبط مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم لحلاق داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محلات الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس ، أنه بالإشارة للفديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم لحلاق داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محلات الحلاقة احترازياً ومنع ممارستها ، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فايروس كورونا، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم ، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة ، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

ونشرت "صدى" قيام رجال الأمن بالقبض على أحد مشاهير الذي خالف الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة، حيث قام بإحضار حلاق إلى منزله، وكذلك القبض على أحد العمالة الوافدة ومواطن قام بجلبه إلى المنزل لممارسة مهنة الحلاقة.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
حسبنا الله... به اجراآت وقائيه مبتكره من د.حنس..لا كن من يسمع ..؟
ن ح ش
طيب نتيجه دراسه الاهليه للحين ماصدرت اول مره تأخر اليوم ١ أبريل مفروض تصدر اخر الشهر الفايت
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترفع هذا البلاء وتيسر لي عمره بحولك وقوتك يا مجيب الدعاء
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
المناهض لدين الروافض
إن شاء الله إنها القاضية خراب البلاد يأتي من هذه العينات

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