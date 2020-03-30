‏وزير الصحة يعلن تقديم علاج كورونا مجانًا للجميع (فيديو)

الرياض (صدى):

أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتقديم علاج فيروس كورونا المستجد مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد حتى الآن علاج معتمد أو ثابت للفيروس؛ لافتًا إلى أن المملكة بين الدول الـ 10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، يتابع سير العمل ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى،مضيفًا: " العمل المميز الذي نشهده حاليًا يقوده سمو ولي العهد بلا كلل ولا ملل وذلك لحرصه على سلامة المواطن، وهو يتابع كل ما يتعلق بجائحة كورونا ليل نهار وهو مهتم جدًا؛ لإنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته " .