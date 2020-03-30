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‏وزير الصحة يعلن تقديم علاج كورونا مجانًا للجميع (فيديو)

Time منذ 14 دقيقة
Views 1675
Comment 1
‏وزير الصحة يعلن تقديم علاج كورونا مجانًا للجميع (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتقديم علاج فيروس كورونا المستجد مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة، خلال مؤتمر صحفي، أن اللقاحات تحتاج إلى فترة تجريبية قبل إقرارها، ولا يوجد حتى الآن علاج معتمد أو ثابت للفيروس؛ لافتًا إلى أن المملكة بين الدول الـ 10 الأولى في إجراء اختبارات التشخيص.

وفي السياق نفسه، قال وزير الصحة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، يتابع سير العمل ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى،مضيفًا: " العمل المميز الذي نشهده حاليًا يقوده سمو ولي العهد بلا كلل ولا ملل وذلك لحرصه على سلامة المواطن، وهو يتابع كل ما يتعلق بجائحة كورونا ليل نهار وهو مهتم جدًا؛ لإنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته " .

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أحدث التعليقات

زاير
خرطي امرطي المواطن ليس حيوان تجارب علشان تصرف شراب الكحه تاخد موعد قبلها بشهر .
زاير
بالعكس تغسل اللحوم قبل الطهي و تتبهر و تنقع ماعليك الكاتبه الخبله ....
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ريم محمد
السلام عليكم ياوزير العدل اتمنى رفع الخدمات البنكية لان حاليا حنا في ازمة عالمية والحمدلله على كل حال
ابو علي
نسال الله ان يشفيك مما انت فيه عجبا وسوء كيله

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