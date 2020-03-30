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إحباط محاولة بيع 2000 قطعة دجاج فاسد بالرياض

Time منذ 33 دقيقة
Views 1381
إحباط محاولة بيع 2000 قطعة دجاج فاسد بالرياض

الرياض (صدى):
أحبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية وأمانة منطقة الرياض محاولة ثلاثة عمالة مخالفة من جنسية عربية تسويق وبيع أكثر من 2000 قطعة من الدجاج الفاسد منتهي الصلاحية يحمل تواريخ إنتاج جديدة مزورة،وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق استغلالاً للطلب المتزايد على السلع والمنتجات التموينية بأزمة كورونا.

وأتلفت الوزارة جميع الكميات المضبوطة فور مصادرتها،واستدعت مالك المستودع الذي تم إغلاقه والواقع في مدينة الرياض والعمالةالمتورطة للمساءلة عن الغش ووجود شبهة تستر تجاري تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

ويأتي ذلك إثر تلقي الوزارة بلاغاً من مواطن عن المقر يفيد بوجود روائح كريهة والاشتباه بحركة العمالة ومزاولتهم لأنشطة مشبوهة، وبناء عليه تمت مداهمته بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض وصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض حيث تبين وجود الدجاج الفاسد خارج غرف التبريد وتزوير تاريخ الصلاحية وتوفير سيارات نقل مجهزة للبدء في تصريفه للأسواق.

وتشدد وزارة التجارة على التصدي لممارسات الغش والتقليد وضبط كل من يحاول التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين بتخزين أو عرض أو بيع المنتجات والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري والذي تصل عقوباته إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : هنا أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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أحدث التعليقات

زاير
خرطي امرطي المواطن ليس حيوان تجارب علشان تصرف شراب الكحه تاخد موعد قبلها بشهر .
زاير
بالعكس تغسل اللحوم قبل الطهي و تتبهر و تنقع ماعليك الكاتبه الخبله ....
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ريم محمد
السلام عليكم ياوزير العدل اتمنى رفع الخدمات البنكية لان حاليا حنا في ازمة عالمية والحمدلله على كل حال
ابو علي
نسال الله ان يشفيك مما انت فيه عجبا وسوء كيله

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