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بريطانيا: هجمات الحوثيين تهدد مناطق مدنية وتقوض جهود السلام

Time منذ 34 دقيقة
Views 1290
بريطانيا: هجمات الحوثيين تهدد مناطق مدنية وتقوض جهود السلام

وكالات (صدى):
أدانت بريطانيا، الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إن " المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على الرياض وجازان، والتي تهدد مناطق مدنية وتقوض جهود السلام".

وأضاف:" على الحوثيين الانخراط بشكل إيجابي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ".

ونشرت "صدى" مقطع فيديو يوثق اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي، صاروخين باليستيين أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

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أحدث التعليقات

زاير
خرطي امرطي المواطن ليس حيوان تجارب علشان تصرف شراب الكحه تاخد موعد قبلها بشهر .
زاير
بالعكس تغسل اللحوم قبل الطهي و تتبهر و تنقع ماعليك الكاتبه الخبله ....
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ريم محمد
السلام عليكم ياوزير العدل اتمنى رفع الخدمات البنكية لان حاليا حنا في ازمة عالمية والحمدلله على كل حال
ابو علي
نسال الله ان يشفيك مما انت فيه عجبا وسوء كيله

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