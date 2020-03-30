بريطانيا: هجمات الحوثيين تهدد مناطق مدنية وتقوض جهود السلام

وكالات (صدى):

أدانت بريطانيا، الهجمات الصاروخية التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، إن " المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على الرياض وجازان، والتي تهدد مناطق مدنية وتقوض جهود السلام".

وأضاف:" على الحوثيين الانخراط بشكل إيجابي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ".

ونشرت "صدى" مقطع فيديو يوثق اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي، صاروخين باليستيين أطلقته المليشيا الحوثية الإيرانية في سماء الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت (28 مارس 2020م) حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض، وقد تناثرت الشظايا على أحياء سكنية في مواقع متفرقة مما تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وقد تم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.

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