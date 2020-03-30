المطلق: "لا يجوز اجتماعات الناس حاليًا وعدم زيارة الآباء ليس عقوقًا" (فيديو)

الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن عدم زيارة الآباء والأمهات في هذه الظروف ليس عقوقًا.

وقال الدكتور عبدالله المطلق: " بعض الأمهات تُرَتب زيارات أسبوعية لأبنائهم مع أسرهم، وهي تظن أن الوقت الآن كما كان قبل انتشار فيروس كورونا، لا يجوز اجتماعات الناس لأن الوقاية خير من العلاج".

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن "عدم الذهاب للآباء والأمهات في هذه الفترة ليس عقوقًا أبدًا، فهم محسنون لآبائهم خاصة كبار السن، إذا أصيبوا بفيروس كورونا قد يتعرضون لمضاعفات صحية".

وتساءل: "لماذا نعرّض أنفسنا وأطفالنا لخطر العدوى بهذا المرض ونذهب نجتمع عند أمهاتنا وآبائنا؟"، مضيفًا " أن هذه الاجتماعات العائلية التي تضم الأجداد والأبناء والأحفاد والخدم في مكان قد تحصل عنه لا قدر الله إصابة لأحدهم؛ وبالتالي تنتشر العدوى بينهم بشكل سريع".