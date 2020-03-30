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إعلان نتائج القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة القصيم
منذ ساعة
1384
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة القصيم نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا لعام 1442هـ.
ودعت عمادة الدراسات العليا إلى الاطلاع على نتائج الترشيح عبر الرابط التالي: أضغط
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أحدث التعليقات
زاير
خرطي امرطي المواطن ليس حيوان تجارب علشان تصرف شراب الكحه تاخد موعد قبلها بشهر .
زاير
بالعكس تغسل اللحوم قبل الطهي و تتبهر و تنقع ماعليك الكاتبه الخبله ....
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ريم محمد
السلام عليكم ياوزير العدل اتمنى رفع الخدمات البنكية لان حاليا حنا في ازمة عالمية والحمدلله على كل حال
ابو علي
نسال الله ان يشفيك مما انت فيه عجبا وسوء كيله
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