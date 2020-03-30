الرئيس البرازيلي يشكك في الحجر الصحي و «تويتر» يحذف تغريداته

برازيليا (صدى):

لم يكف الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، عن تشكيكه في تفشي الفيروس الوبائي وفي الحجر الصحي، وادعائه المستمر بأن خصومه هم من يهولون من الفيروس، لذا حذف " تويتر" تغريدتان للرئيس البرازيلي في هذا الشأن، مما اعتبرها الموقع أن فيهما انتهاكًا لقواعدها، وتم استبدال التغريدتين بتنويه يوضح سبب إزالتهما.

ونشر الزعيم اليميني المتطرف مقاطع فيديو تُظهره مع مؤيدين في برازيليا، في خرق لإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومته للحد من انتشار الوباء، فيما أوضحت الشبكة الاجتماعية، في بيان أنها وسعت قواعدها لإدارة المحتوى، لتطال المعلومات الصحية التي تتعارض مع معلومات المصادر الرسمية، والتي قد تعرض لخطر العدوى.

وفي مقطع الفيديو المحذوف كان بولسونارو يقول لبائع في الشارع: "ما سمعته من الناس هو أنهم يريدون العمل، مضيفا بان ما قلته منذ البداية هو أننا سنكون حذرين، وعلى من يبلغ أكثر من 65 عامًا البقاء في المنزل، فرد البائع عليه ، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، هناك خوف من أنك إذا لم تمُت من المرض، فستجوع"؛ ليرد عليه الرئيس لن تموت.

ويدعو بولسونارو في المقطع الثاني للفيديو الناس "للعودة إلى الحياة الطبيعية"، مشككًا في الحجر الصحي الذي فرضه رؤساء بلديات في البلاد لمواجهة تفشي الفيروس، حيث يظهر في حشود صغيرة..