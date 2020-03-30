وظيفة شاغرة في برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):

كشف برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظيفة صحية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالهيئة بالبرنامج بالجبيل، بمسمى (صيدلي أول).

واشترط البرنامج، درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الصيدلة)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ما بعد الحصول على المؤهل، منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات كصيدلي اكلينيكي في إحدى المستشفيات، وترخيص كصيدلي لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضح أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين 2020/03/30م وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .