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الأعداد السابقة للصحيفة

نيمار يسعى لتخطي أزمة «صور البرازيل»

Time منذ ساعة
Views 1426
نيمار يسعى لتخطي أزمة «صور البرازيل»

وكالات (صدى):
يسعى النجم البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تخطي أزمة الصور التي ظهر بها برفقة مجموعة كبيرة من أصدقائه أثناء فترة الحجر المنزلي الذي يُفرض في البرازيل ومعظم بلاد العالم على خلفية انتشار الفيروس المستجد.

وأكد المستشار الإعلامي لنيمار، أنه يحترم تماما قواعد الحجر المنزلي، وأنه حريص على عدم المساعدة في نشر الفيروس، فيما كان نيمار من أحد نجوم الرياضة العالميين الذين شارطوا في حملات التوعية التي تطالب الناس بالبقاء في منازلهم، كما انتقد من يواصلون الخروج من منازلهم.

وكان نيمار، قد نشر مجموعة من الصور يظهر فيها بصحبة عدد من أصدقائه وهم يقومون ببعض التدربيات البدنية، كما قاموا بلعب الكرة الطائرة تحت أشعة الشمس، وهو ما أثار انتقادات حادة تجاه اللاعب باعتبار أنه كان ينبغي أن يكون قدوة للآخرين ويشجعهم على البقاء في المنزل.

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أحدث التعليقات

زاير
خرطي امرطي المواطن ليس حيوان تجارب علشان تصرف شراب الكحه تاخد موعد قبلها بشهر .
زاير
بالعكس تغسل اللحوم قبل الطهي و تتبهر و تنقع ماعليك الكاتبه الخبله ....
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ريم محمد
السلام عليكم ياوزير العدل اتمنى رفع الخدمات البنكية لان حاليا حنا في ازمة عالمية والحمدلله على كل حال
ابو علي
نسال الله ان يشفيك مما انت فيه عجبا وسوء كيله

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