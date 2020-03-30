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الأعداد السابقة للصحيفة

توضيح من حساب المواطن بشأن دراسة الأهلية في الأوضاع الحالية

Time منذ ساعة
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توضيح من حساب المواطن بشأن دراسة الأهلية في الأوضاع الحالية

الرياض (صدى):
ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن إلغاء دراسة أهلية دعم حساب المواطن لشهر مارس؛ نظرًا للأوضاع التي تمر بها المملكة خلال الفترة الحالية.

وقال برنامج حساب المواطن ردًا على أسئلة المواطنين في هذا الشأن: "صدرت نتائج الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر (مارس) بتاريخ 24/02/2020 ، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

وأضاف: "الإعلان عن صدور نتائج الأهلية يتم شهريًا، من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

وأكد أنه: "في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، سيتم صرف الدعم، ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وقال البرنامج في وقت سابق : "بالنسبة للطلبات التي تم تقديمها بعد تاريخ الـ 10 من مارس الجاري، ستتم دراستها وإبلاغ أصحابها باستيفائهم شروط الأهلية من عدمه، وذلك عن طريق زيارة حساب «دراسة الأهلية»، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو".

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أحدث التعليقات

زاير
خرطي امرطي المواطن ليس حيوان تجارب علشان تصرف شراب الكحه تاخد موعد قبلها بشهر .
زاير
بالعكس تغسل اللحوم قبل الطهي و تتبهر و تنقع ماعليك الكاتبه الخبله ....
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا
ريم محمد
السلام عليكم ياوزير العدل اتمنى رفع الخدمات البنكية لان حاليا حنا في ازمة عالمية والحمدلله على كل حال
ابو علي
نسال الله ان يشفيك مما انت فيه عجبا وسوء كيله

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