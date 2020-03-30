5 طرق منزلية لعلاج إلتهابات المسالك البولية

أميرة خالد (صدى):

تعاني العديد من النساء بشكل خاص من إلتهابات المسالك البولية، حيث يلجئن إلى المضادات الحيوية، ولحل هذه الحالة في المنزل وبطرق طبيعية نصح المتخصصون بعدة طرق لتجنب المرض في 5 طرق.

ويعد عصير التوت البري من العلاجات الفعالة لهذا النوع من الالتهابات، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتريا ويمنعها من الالتصاق بجدار الجهاز البولي، وكثرة شرب المياه أثبت أنه يقلل الإصابة بالتهابات المسالك البولية، أيضا اللبن الرائب يحافظ على الجهاز البولي ويخلصك من البكتريا وبقوي جهاز المناعة.

ويعتبر تناول الفواكه الحمضية مقوي لجهاز المناعة، كما يرفع من درجة الحموضة ويساعد على منع العدوى، والحرص على تفريغ مثانتك كلما شعرت بالحاجة للتبول، إذ يمكن أن يسبب حبس البول إلى تكاثر البكتيريا في المسالك البولية.