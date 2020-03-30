نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

5 طرق منزلية لعلاج إلتهابات المسالك البولية

Time منذ 13 دقيقة
Views 1535
Comment 1
5 طرق منزلية لعلاج إلتهابات المسالك البولية

أميرة خالد (صدى):
تعاني العديد من النساء بشكل خاص من إلتهابات المسالك البولية، حيث يلجئن إلى المضادات الحيوية، ولحل هذه الحالة في المنزل وبطرق طبيعية نصح المتخصصون بعدة طرق لتجنب المرض في 5 طرق.

ويعد عصير التوت البري من العلاجات الفعالة لهذا النوع من الالتهابات، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتريا ويمنعها من الالتصاق بجدار الجهاز البولي، وكثرة شرب المياه أثبت أنه يقلل الإصابة بالتهابات المسالك البولية، أيضا اللبن الرائب يحافظ على الجهاز البولي ويخلصك من البكتريا وبقوي جهاز المناعة.

ويعتبر تناول الفواكه الحمضية مقوي لجهاز المناعة، كما يرفع من درجة الحموضة ويساعد على منع العدوى، والحرص على تفريغ مثانتك كلما شعرت بالحاجة للتبول، إذ يمكن أن يسبب حبس البول إلى تكاثر البكتيريا في المسالك البولية.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
احمد
هذا هو مكان الغناء الطبيعي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

أخر الأخبار

بالفيديو.. ولي عهد أبوظبي يجري فحص فيروس كورونا
بالفيديو.. ولي عهد أبوظبي يجري فحص فيروس كورونا
Time منذ دقيقة Views 1007
5 طرق منزلية لعلاج إلتهابات المسالك البولية
5 طرق منزلية لعلاج إلتهابات المسالك البولية
Time منذ 13 دقيقة Views 1535
ضبط شاب وفتاة وهما في حالة تعاطي أعلى منزل مهجور
ضبط شاب وفتاة وهما في حالة تعاطي أعلى منزل مهجور
Time منذ 19 دقيقة Views 627
وزارة الصحة⁩ توضح مدى إمكانية استخدام الملح الخشن كمطهر ومعقم
وزارة الصحة⁩ توضح مدى إمكانية استخدام الملح الخشن كمطهر ومعقم
Time منذ 20 دقيقة Views 1855
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة
Time منذ 25 دقيقة Views 1379
ملامح التصميم المتوقع لنيسان قشقاي 2021
ملامح التصميم المتوقع لنيسان قشقاي 2021
Time منذ 31 دقيقة Views 1193
ظهور نتيجة فحص «الباصق» داخل مجمع تجاري بمكة
ظهور نتيجة فحص «الباصق» داخل مجمع تجاري بمكة
Time منذ 31 دقيقة Views 2497
بالفيديو.. عبادي الجوهر: أغنية «يبان الشوق» لحنتها في دورة مياه
بالفيديو.. عبادي الجوهر: أغنية «يبان الشوق» لحنتها في دورة مياه
Time منذ 33 دقيقة Views 1334
بالفيديو.. الاطلاع على أخبار الوباء يزيد القلق والتوتر
بالفيديو.. الاطلاع على أخبار الوباء يزيد القلق والتوتر
Time منذ 42 دقيقة Views 1801
بالفيديو.. أول تعليق من شعيفان العتيبي بعد خروجه من الحجر الصحي
بالفيديو.. أول تعليق من شعيفان العتيبي بعد خروجه من الحجر الصحي
Time منذ 48 دقيقة Views 1586