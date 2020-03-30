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توجيه بتخصيص 134 منشأة لدعم جهود الصحة في مواجهة كورونا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1515
توجيه بتخصيص 134 منشأة لدعم جهود الصحة في مواجهة كورونا

الرياض (صدى):
وجه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، جميع إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.

وعملت المؤسسة منذ بداية الأزمة على تفعيل كامل خطط الأزمات والطوارئ لديها، والتنسيق مع وزارة التعليم ومشاركتها في إعداد الخطط اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، كما قررت وضع عدد من المنشآت التدريبية والكوادر البشرية تحت تصرف وزارة الصحة، حيث حددت المؤسسة أكثر من "134" منشأة تدريبية لتستخدم كمراكز إيواء في جميع المناطق، وأكثر من "4500" متطوع من منسوبي المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية والطبية والكشفية ،وكذلك "136" حافلة نقل .

تأتي هذه الخطوة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إطار تكاملها مع بقية الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتسهيل مهامها الوطنية لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
احمد
هذا هو مكان الغناء الطبيعي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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