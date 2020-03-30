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الأعداد السابقة للصحيفة

المرور: لا غرامات على المتأخرين في استلام رخصة القيادة أو السير

Time منذ ساعة
Views 1766
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المرور: لا غرامات على المتأخرين في استلام رخصة القيادة أو السير

الرياض (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور عدم وجود أى غرامات، في الفترة الحالية، على المتأخرين في الحضور لاستلام رخصة القيادة أو السير خلال أسبوع.

ويأتي قرار الإدارة بشأن ذلك بالتزامن مع تعليق الحضور لمقرات الجهات الحكومية، والذى تم اتخاذه للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن للفرد استلام رخصته من خلال طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق بوابة "أبشر" وسيتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

يذكر أن إدارة المرور فرضت غرامة قدرها 100 ريال حال تأخر الفرد في استلام رخصة القيادة أو السير خلال أسبوع، وهو الأمر الذى تم تعليق حاليًا بحسب ما أكدته الإدارة عبر حسابها الرسمي في تويتر.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
احمد
هذا هو مكان الغناء الطبيعي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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