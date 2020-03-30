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الأعداد السابقة للصحيفة

أبو داوود يروي تفاصيل تعاقده مع أغلى مدرب في العالم

Time منذ ساعة
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أبو داوود يروي تفاصيل تعاقده مع أغلى مدرب في العالم

ماجد محمد (صدى):
في حديث لرئيس الأهلي ، عبدالرازق أبو داوود روي تفاصيل تعاقده مع أغلى مدرب في العالم البرازيلي تيلي سانتانا، بعد دعم من الراحل الأمير محمد العبدالله الفيصل، حيث أرسله إلى البرازيل للتعاقد معه، ورغم صعوبة تلك الفكرة، ولكن الفيصل كان على ثقة من نجاحها.

وتابع أبو داوود أنه وتم توقيع العقد، بعد حضوره كأس العالم بإسبانيا وخروج البرازيل المرير، وكانت تكلفة العقد عالية للغاية في ذلك الوقت، مضيفا بأنه تعرض لمضايقات من الأندية البرازيلية، ولكن ساعده رئيس ناد برازيلي من أصل لبناني يتكلم العربية، والصحف البرازيلية كانت تطاردهم لتعاقدهم مع سانتانا.

وأضاف عبدالرازق بأن صديقه طارق كيال كان إداريا محنكا، ولم يتردد عندما طلبت منه القدوم للنادي، وكانت لدينا مجموعة كبيرة من الشباب في الإدارة، مردفا بأن سانتانا صعد 17 لاعبا من الفئات السنية للفريق الأول، وأدخل الكرة الهجومية الممتعة والجميلة، واستبدل كثير من اللاعبين، ولم أسمع طيلة 3 سنوات بأي مشكلة بينه وبين اللاعبين أو إداري او أي شخص.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا من واسع فضلك
احمد
هذا هو مكان الغناء الطبيعي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يقويكم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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