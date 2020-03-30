كاميرات وطاولات ذكية للكشف عن لأموال المهربة بالملابس والحقائب

الرياض (صدى):

كشفت مصادر بأن الهيئة العامة للجمارك، قررت استخدام الكاميرات الذكية لكشف المبالغ المهربة داخل الملابس، في المطارات الدولية.

وتابعت المصادر أنه سيتم تركيب طاولات ذكية لتفتيش الحقائب، ويتشرط نظام الجمارك على المسافر الإفصاح عن المبالغ المالية التي تزيد على 60 ألف ريال فأكثر، بما في ذلك المعادن الثمينة.

وأوضحت المصادر أنه في حال عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار.

وتابعت المصادر أن ذلك في حال نفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ، التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.