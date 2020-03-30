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الأعداد السابقة للصحيفة

اليابان تُقدم عقار «أفيغان»‏ كعلاج لأعراض كورونا

Time منذ 6 دقائق
Views 1175
اليابان تُقدم عقار «أفيغان»‏ كعلاج لأعراض كورونا

طوكيو (صدى):
كشفت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، عن تخطيطها لتقديم دعم للأبحاث المتعلقة بعقار " أفيغان " المضاد للإنفلونزا، باعتباره علاجا محتملا للأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجدّ.

وصرح وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن وزارة الصحة تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنه فعال؛ حيث يعد عقار " افيغان " هو أحد العقاقير التي كان فعالاً ضد فيروس كورونا.

وأشار كاتو، إلى أن التنسيق مع الحكومات المحلية والنقابات الطبية ضروري لتشكيل سياسة تشمل إجراءات خاصة، لافتًا إلى أنه يأمل في أن تكون هناك خطة لمواجهة المرض في وقت قريب.

ومن الجدير بالذكر، أن الباحثين في جميع أرجاء العالم يسابقون الزمن لاكتشاف عقاقير فعالة ضد الفيروس؛ حيث يعمل الجميع على تطوير علاجات ولقاح وتسهيل اختبارات اكتشاف المرض.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
البرفسور حنس
هذي نهاية ترك الاجانب بالبلد
ابو عمار
الاحظ دائما ان العشيق في مصر يكون غبي واهبل .... ايش مصلحته يشترك مع المراءه في قتل الزوج ؟ بما انه عشيق ويمارس الجنس معها بالحرام فلماذا يحشر حاله ويشترك بالجريمه ؟ اتصور ان هذا تحت تأثير المخدرات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس احسن انهم مردغوه
البرفسور حنس
وشوله العجله ... دحين الفاروس... وبكرا رمضان... دحون يقضون شهر العسل بالحوش التأني زين...

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