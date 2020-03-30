اليابان تُقدم عقار «أفيغان»‏ كعلاج لأعراض كورونا

طوكيو (صدى):

كشفت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، عن تخطيطها لتقديم دعم للأبحاث المتعلقة بعقار " أفيغان " المضاد للإنفلونزا، باعتباره علاجا محتملا للأعراض التي يسببها فيروس كورونا المستجدّ.

وصرح وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، إن وزارة الصحة تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنه فعال؛ حيث يعد عقار " افيغان " هو أحد العقاقير التي كان فعالاً ضد فيروس كورونا.

وأشار كاتو، إلى أن التنسيق مع الحكومات المحلية والنقابات الطبية ضروري لتشكيل سياسة تشمل إجراءات خاصة، لافتًا إلى أنه يأمل في أن تكون هناك خطة لمواجهة المرض في وقت قريب.

ومن الجدير بالذكر، أن الباحثين في جميع أرجاء العالم يسابقون الزمن لاكتشاف عقاقير فعالة ضد الفيروس؛ حيث يعمل الجميع على تطوير علاجات ولقاح وتسهيل اختبارات اكتشاف المرض.