نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

دوري ابطال آسيا « أغسطس » المقبل والكويت والبحرين مرشحتان لاستضافة البطولة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1584
دوري ابطال آسيا « أغسطس » المقبل والكويت والبحرين مرشحتان لاستضافة البطولة

نواف السالم (صدى):
قالت مصادر بان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يطرح حتى الآن اسم دولة معينة، لاستضافة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا المعلقة عن اللعب بسبب تفشي الوباء في القارة الآسيوية، ولم يتم مناقشة أي شيء حتى هذه اللحظة، إلا أن بعض التوقعات ترشح الكويت والبحرين لاستضافة بعض المباريات.

وأضافت المصادر بأن فكرة إقامة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في دولة خلال شهر أغسطس "آب المقبل صحيحة، لكنها ستكون كل مجموعتين في دولة وربما كل مجموعة في دولة، ولن يمنع أن يكون هناك نادٍ يتقدم بطلب استضافة مجموعته في حال رأت لجنة المسابقات ذلك، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ خلال شهر أبريل "نيسان".

وتوقعت المصادر أن تستضيف الكويت والبحرين بعض المجموعات كونها لا تملك أندية في دور المجموعات وهو ما قد يسعى إليه الاتحاد الآسيوي للابتعاد عن وجود أندية سعودية وإماراتية وقطرية قد ترغب في استضافة مباريات مجموعاته وهو ما قد يكون غير عادل مع أندية أخرى في المجموعة ذاتها، وقد تستضيف الإمارات بعض المباريات التي تأجلت في دوري بطولة أسيا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
البرفسور حنس
هذي نهاية ترك الاجانب بالبلد
ابو عمار
الاحظ دائما ان العشيق في مصر يكون غبي واهبل .... ايش مصلحته يشترك مع المراءه في قتل الزوج ؟ بما انه عشيق ويمارس الجنس معها بالحرام فلماذا يحشر حاله ويشترك بالجريمه ؟ اتصور ان هذا تحت تأثير المخدرات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس احسن انهم مردغوه
البرفسور حنس
وشوله العجله ... دحين الفاروس... وبكرا رمضان... دحون يقضون شهر العسل بالحوش التأني زين...

أخر الأخبار

كاميرات وطاولات ذكية للكشف عن لأموال المهربة بالملابس والحقائب
كاميرات وطاولات ذكية للكشف عن لأموال المهربة بالملابس والحقائب
Time منذ دقيقة Views 1050
اليابان تُقدم عقار «أفيغان»‏ كعلاج لأعراض كورونا
اليابان تُقدم عقار «أفيغان»‏ كعلاج لأعراض كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 1172
أطعمة يُنصح بعدم غسلها قبل وبعد الطهي
أطعمة يُنصح بعدم غسلها قبل وبعد الطهي
Time منذ 20 دقيقة Views 1259
صعيد مصر يحير الأطباء بعد انخفاض مستوى الإصابة بالفيروس وسرعة الشفاء
صعيد مصر يحير الأطباء بعد انخفاض مستوى الإصابة بالفيروس وسرعة الشفاء
Time منذ 31 دقيقة Views 579
ازدياد ظاهرة التسول في شرائع مكة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان
ازدياد ظاهرة التسول في شرائع مكة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان
Time منذ 37 دقيقة Views 1454
بلعمري : حمدالله أفضل مهاجم في الدوري
بلعمري : حمدالله أفضل مهاجم في الدوري
Time منذ 39 دقيقة Views 1430
الفيروس المدمر يقتل الفنان نور الدين زيدوني
الفيروس المدمر يقتل الفنان نور الدين زيدوني
Time منذ 43 دقيقة Views 1287
ترامب يتوقع وفاة أكثر من مليوني شخص في بلاده
ترامب يتوقع وفاة أكثر من مليوني شخص في بلاده
Time منذ 50 دقيقة Views 1819
«تويوتا» تُمدد تعليق العمل بمصانعها في أوروبا
«تويوتا» تُمدد تعليق العمل بمصانعها في أوروبا
Time منذ 50 دقيقة Views 1130
دوري ابطال آسيا « أغسطس » المقبل والكويت والبحرين مرشحتان لاستضافة البطولة
دوري ابطال آسيا « أغسطس » المقبل والكويت والبحرين مرشحتان لاستضافة البطولة
Time منذ 53 دقيقة Views 1584