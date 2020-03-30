دوري ابطال آسيا « أغسطس » المقبل والكويت والبحرين مرشحتان لاستضافة البطولة

نواف السالم (صدى):

قالت مصادر بان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يطرح حتى الآن اسم دولة معينة، لاستضافة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا المعلقة عن اللعب بسبب تفشي الوباء في القارة الآسيوية، ولم يتم مناقشة أي شيء حتى هذه اللحظة، إلا أن بعض التوقعات ترشح الكويت والبحرين لاستضافة بعض المباريات.

وأضافت المصادر بأن فكرة إقامة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في دولة خلال شهر أغسطس "آب المقبل صحيحة، لكنها ستكون كل مجموعتين في دولة وربما كل مجموعة في دولة، ولن يمنع أن يكون هناك نادٍ يتقدم بطلب استضافة مجموعته في حال رأت لجنة المسابقات ذلك، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ خلال شهر أبريل "نيسان".

وتوقعت المصادر أن تستضيف الكويت والبحرين بعض المجموعات كونها لا تملك أندية في دور المجموعات وهو ما قد يسعى إليه الاتحاد الآسيوي للابتعاد عن وجود أندية سعودية وإماراتية وقطرية قد ترغب في استضافة مباريات مجموعاته وهو ما قد يكون غير عادل مع أندية أخرى في المجموعة ذاتها، وقد تستضيف الإمارات بعض المباريات التي تأجلت في دوري بطولة أسيا.