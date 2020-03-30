صدمة منتظرة في الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):

يدرس اتحاد كرة القدم، اتخاذ قرارٍ بخصوص عدد المحترفين الأجانب الموجودين حاليًا في أندية دوري المحترفين، وذلك بفرض 4 لاعبين أجانب على الأندية فقط بدلًا من سبعة، وذلك توفيرًا للنفقات، عقب توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية.

وسيتسبب هذا القرار في صدمة للهلال والنصر، حيث يحاول الفريقان خلال الفترة الحالية تجديد عقود لاعبيهم الأجانب، المهددين بالرحيل في يونيو المقبل مثل الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي وكارلوس إدواردو من الهلال والبرازيليين بيتروس ومايكون من نادي النصر.

وسيضطر الفريقان إلى تصفية لاعبيهما الأجانب ليتخلى كل منهما عن 3 فقط ويُبقي أهم 4 للاستحقاقات المقبلة؛ فيما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " قد أكد أنه لا يملك صلاحية إلغاء الدوريات في العالم، مضيفًا أن هذا أمر يخص الاتحاد الوطني للعبة في كل بلد.