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الأعداد السابقة للصحيفة

صدمة منتظرة في الهلال والنصر

Time منذ ساعة
Views 2298
صدمة منتظرة في الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
يدرس اتحاد كرة القدم، اتخاذ قرارٍ بخصوص عدد المحترفين الأجانب الموجودين حاليًا في أندية دوري المحترفين، وذلك بفرض 4 لاعبين أجانب على الأندية فقط بدلًا من سبعة، وذلك توفيرًا للنفقات، عقب توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الحالية.

وسيتسبب هذا القرار في صدمة للهلال والنصر، حيث يحاول الفريقان خلال الفترة الحالية تجديد عقود لاعبيهم الأجانب، المهددين بالرحيل في يونيو المقبل مثل الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبرازيلي وكارلوس إدواردو من الهلال والبرازيليين بيتروس ومايكون من نادي النصر.

وسيضطر الفريقان إلى تصفية لاعبيهما الأجانب ليتخلى كل منهما عن 3 فقط ويُبقي أهم 4 للاستحقاقات المقبلة؛ فيما كان الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " قد أكد أنه لا يملك صلاحية إلغاء الدوريات في العالم، مضيفًا أن هذا أمر يخص الاتحاد الوطني للعبة في كل بلد.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
البرفسور حنس
هذي نهاية ترك الاجانب بالبلد
ابو عمار
الاحظ دائما ان العشيق في مصر يكون غبي واهبل .... ايش مصلحته يشترك مع المراءه في قتل الزوج ؟ بما انه عشيق ويمارس الجنس معها بالحرام فلماذا يحشر حاله ويشترك بالجريمه ؟ اتصور ان هذا تحت تأثير المخدرات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
بس احسن انهم مردغوه
البرفسور حنس
وشوله العجله ... دحين الفاروس... وبكرا رمضان... دحون يقضون شهر العسل بالحوش التأني زين...

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