سبب منع الخروج والدخول من وإلى 6 أحياء في المدينة

المدينة المنورة (صدى):

كشف المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق، اليوم الاثنين، عن سبب منع الخروج والدخول على مدار اليوم لأحياء " الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة "؛ حيث يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بعد اكتشاف بعض المصابين بالفيروس.

وأوضح مؤيد أبوعنق، أنه يقوم فريق ميداني بتقديم الخدمات الوقائية والطبية وحصر الحالات المصابة لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لهم، فضلًا عن فحص بعض الحالات التي تظهر لديها أعراض في الأحياء، لافتًا إلى أن القرار جاء بعد تقييم الوضع الصحي داخل هذه الأحياء، والحاجة الملحة لتعليق الدخول والخروج حفاظا على صحة العامة.

وقال " أبوعنق " أنه يعد قرار العزل إجراء احترازيا ثبتت فاعليته في الحد من انتشار الفيروس في الدول التي قامت بتطبيقه، مضيفًا: " كما اتخذت المملكة كافة الإجراءات المتوافقة مع المعايير الدولية لمنع انتشار الفيروس أسوة بالعديد من الدول المتقدمة التي علقت الدخول لعدد من المدن أو المناطق ضمن حدودها " .