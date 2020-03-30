بالفيديو..زوجان مسنان ينتصران على كورونا بأعجوبة

وكانت حرارة الزوج البالغ 90 عاما قد ارتفعت إلى 38 درجة، وبدأت حالته تسوء تدريجيا وتظهر عليه أعراض أخرى، وجرى نقله إلى المستشفى يوم 8 مارس.
ووضع الزوج عدة أيام تحت جهاز التنفس، إلا أن حالته تدهورت كثيرا، حيث استدعيت عائلته لتوديعه.
وثبتت إصابة الزوجة 88 عاما بفيروس " كوفيد 19 " وحجزت في المستشفى لتلقي العلاج، حيث قالت: " عندما علمت أن تحاليلي إيجابية، صراحة لم أشعر بشيء، لأنهم أخبروني أنني سأكون في الغرفة ذات السريرين برفقة زوجي، فبقينا معا " .
وتمكن الزوجان من الشفاء من الفيروس القاتل، بطريقة استثنائية، وفق قولهما.