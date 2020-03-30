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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..زوجان مسنان ينتصران على كورونا بأعجوبة

Time منذ 13 دقيقة
Views 40
بالفيديو..زوجان مسنان ينتصران على كورونا بأعجوبة

باريس (صدى):
روى زوجان مسنان فرنسيان، تفاصيل شفاءهما من فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن ما حدث يعتبر معجزة حقيقية.

وكانت حرارة الزوج البالغ 90 عاما قد ارتفعت إلى 38 درجة، وبدأت حالته تسوء تدريجيا وتظهر عليه أعراض أخرى، وجرى نقله إلى المستشفى يوم 8 مارس.

ووضع الزوج عدة أيام تحت جهاز التنفس، إلا أن حالته تدهورت كثيرا، حيث استدعيت عائلته لتوديعه.

وثبتت إصابة الزوجة 88 عاما بفيروس " كوفيد 19 " وحجزت في المستشفى لتلقي العلاج، حيث قالت: " عندما علمت أن تحاليلي إيجابية، صراحة لم أشعر بشيء، لأنهم أخبروني أنني سأكون في الغرفة ذات السريرين برفقة زوجي، فبقينا معا " .

وتمكن الزوجان من الشفاء من الفيروس القاتل، بطريقة استثنائية، وفق قولهما.

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أحدث التعليقات

ابونايف
الفلوس تخليهم يزوجونها حتى لو عمرها 10 سنوات
صريح
عرب شتات الرومان ومخلفات الاستعمار ماعليهم شرهه أمثالك
1
لفت نظري الممرضة اللي رابطة خصرها بالشريط الخاص بربط كيس القمامة ولا استبعد تصير موضة مستقبلاً
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب وش فيها لو إجلتو شوي كلها كم يوم ليش العجله كل ذا حب😁

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