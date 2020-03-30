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بالصورة..تفكيك مقاعد طائرة لنقل المساعدات القطرية للكيان الصهيوني

Time منذ ساعة
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بالصورة..تفكيك مقاعد طائرة لنقل المساعدات القطرية للكيان الصهيوني

نايف السالم (صدى):
على الرغم من إنكار أمير قطر تميم بن حمد، ونظامه التطبيع مع الكيان الصهيوني، تأتي المواقف لتكذب مزاعمهم وتكشف زيفهم وخداعهم أمام الجميع.

وفي تأكيد لتقارير " صدى " حول تقديم الدوحة خدمات " إنسانية " للكيان الصهيوني لإنقاذهم من الوباء العالمي " كورونا " ،كشفت مواقع مراقبة الطيران، مغادرة طائرة خاصة مطار ابن غوريون الإسرائيلي، قرب تل أبيب، صباح أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأظهرت صورة من داخل الطائرة، أنه تم تفكيك مقاعدها لنقل معدات كبيرة من قطر لإسرائيل، متمثلة في أجهزة طيبية وغيرها لمساعدتها في مكافحة الفيروس القاتل.

ومسار الطائرة الخاصة، التي لم تحمل اسما ما يشير إلى أنها في مهمة سرية، كان من مطار ابن غوريون إلى قبرص ومنها إلى العاصمة القطرية، تنفيذًا لحيلة الهبوط في إحدى الدول كي لا تظهر مسارها من إسرائيل إلى دول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها.

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أحدث التعليقات

ابونايف
الفلوس تخليهم يزوجونها حتى لو عمرها 10 سنوات
صريح
عرب شتات الرومان ومخلفات الاستعمار ماعليهم شرهه أمثالك
1
لفت نظري الممرضة اللي رابطة خصرها بالشريط الخاص بربط كيس القمامة ولا استبعد تصير موضة مستقبلاً
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
طيب وش فيها لو إجلتو شوي كلها كم يوم ليش العجله كل ذا حب😁

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