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الأعداد السابقة للصحيفة

كشف لغز نجاح " مريم " في خطف الأطفال مستغلة وظيفتها بالقطاع الصحي

Time منذ ساعة
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كشف لغز نجاح " مريم " في خطف الأطفال مستغلة وظيفتها بالقطاع الصحي

الدمام (صدى):
كشف أبو طلال الحمراني الصحفي الأمني، تفاصيلًا جديدة في قضية خاطفة الدمام، كاشفا كيف استغلت وظيفتها في القطاع الصحي لتسهيل عمليات الخطف.

وقال: " سؤال محير جدا ، لماذا كانت مريم تستهدف المستشفيات، وماخذه راحتها " ، مضيفا: " المتهمة كانت تعمل في المجال الصحي في السابق أيام خطف الثلاثة (الخنيزي والعماري والقرادي) قبل أن تستقيل وتبين أن لديها كذلك إحدى قريباتها تعمل معها وهي أيضا متهمة بالمشاركة بعمليات الخطف، ولم يتبين بعد هل هي التي أشارت إليها والدة التوأم المصرية أم لا " .

وأضاف: " يعتقد أن مريم تستخدم هوية قديمة ملغية لوظيفتها في القطاع الصحي وتستخدمها بالإضافة إلى الزي في تنفيذ عملياتها المشبوهة ولذلك هي تملك خبرة في مجال الطبابة لاحتكاكها السابق بالكادر الطبي وليست متخصصة " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يرحمه
فهد بن فايز الشهري
الله يطول بعمرك يابو ناصر والله انك شخصية محبوبة لدى المجتمع
ع. س. ع
الله يكرم النعمة لكل ساقط لاقط 😷
ابو عمار
كل يدلو بدلوه في علاج كورونا
ابو عمار
الزبده يا احلام هل الكمام المرصع لك والا لغيرك ؟

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