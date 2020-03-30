بالفيديو.. " فضيحة بمستشفيات أمريكا " الممرضات يرتدين أكياس القمامة

واشنطن (صدى):

أثار ظهور ممرضات في مستشفى " Mount Sinai " بمانهاتن، وهن يرتدين أكياس القمامة بدلاً من معدات الحماية، جدلا واسعا.

وأفادت إحدى الممرضات بأنه لم يعد هناك أي أقنعة أو معدات حماية، وإنهن يعدن استخدام الأقنعة القديمة أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وشهد المشفى ذاته إصابة أربعة ممرضين بالفيروس القاتل، إضافة إلى مدير التمريض المساعد البالغ من العمر 48 عاما، الذي توفى جراء الفيروس.

ودائما ما تسعى أمريكا إلى تصدير كونها أعظم دول العالم، لكن تعد هذه الواقعة نقطة سوداء في تاريخها، حيث علقت المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، على الأمر مستنكرة ماحدث قائلة: " لا ينبغي أن يحدث هذا في أمريكا " .

وبعد هذه الواقعة لاقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلا من الانتقادات لعدم استخدامها قانون الإنتاج الدفاعي لإجبار شركات القطاع الخاص على تصنيع المزيد من المعدات للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يخاطرون بحياتهم في المعركة ضد الوباء العالمي.

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