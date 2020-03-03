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بالصورة..خاطفة الدمام: " اقسم بالله أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "

الاخبار المحلية
Time منذ 3 ساعات
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بالصورة..خاطفة الدمام: " اقسم بالله أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "

الدمام (صدى):
لا زالت حلقات قضية خاطفة الدمام، تكشف يوم بعد يوم تفاصيلا جديدة، ومخطوفا آخر.

ولعل الثابت في القضية، هو اختطاف المتهمة " مريم " لعدد من الأطفال، فبحسب أقوالها، كانت تخطف كل 3 سنوات طفلا.

وكشف الصحافي أبو طلال الحمراني، عن اعتراف " مريم " ،تقسم فيه على حبها للمخطوفين.

وذكرت مريم في أقوالها: " اقسم بالله العظيم وأنا صائمه والله على ما أقول شهيد، أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري، حتى يكونوا إخوة لأبنائي وأولادي " .

يذكر أن قانونيين قد أكدوا أن هناك 14 تهمة في انتظار خاطفة الدمام؛ حيث من المتوقع أن تصل عقوبتها إلى القتل تعزيرا لاستمرار جريمة خطفها لثلاثة أطفال لأكثر من 20 عاما، وأنه سيتم تطبيقها حتى في حال التنازل عن الحق الخاص.

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ابو عمار
كيف يذهب الى ايران وهو يعلم ان العلاقه مقطوعه معهم ثم يعود ويخفي حقيقة سفره
**""'سهم'""**
مع العلم ان ولائهم لايران
**""'سهم'""**
اصبح الوضع على المكشوف ... وهذا تحدي لو لقوا من يدق خشومهم ويرجعهم من حيث اتوا كان ماتفهوا بكلمة لا ومسكينهم مناصب في الكويت
ابو عمار
اذا ما حنت رغت الناقه المجوسي يبقى مجوسي مهما طال الزمن وان تكلم العربيه والله ان نعال اي عربي افضل منك واشرف منك يا عابد القبور الحقير
مواطن عربي
الاسرائيلي يشعر بالراحه الإيراني يشعر بالراحه التركي يشعر بالراحه فعلا دويله بلا كرامه ولا سياده. اصبحت قطر كالعااهره كل يوم مع رجل جديد من أجل حمايتها