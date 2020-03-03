بالصورة..خاطفة الدمام: " اقسم بالله أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري "

الدمام (صدى):

لا زالت حلقات قضية خاطفة الدمام، تكشف يوم بعد يوم تفاصيلا جديدة، ومخطوفا آخر.

ولعل الثابت في القضية، هو اختطاف المتهمة " مريم " لعدد من الأطفال، فبحسب أقوالها، كانت تخطف كل 3 سنوات طفلا.

وكشف الصحافي أبو طلال الحمراني، عن اعتراف " مريم " ،تقسم فيه على حبها للمخطوفين.

وذكرت مريم في أقوالها: " اقسم بالله العظيم وأنا صائمه والله على ما أقول شهيد، أنني أحببتهم وأرضعتهم من صدري، حتى يكونوا إخوة لأبنائي وأولادي " .

يذكر أن قانونيين قد أكدوا أن هناك 14 تهمة في انتظار خاطفة الدمام؛ حيث من المتوقع أن تصل عقوبتها إلى القتل تعزيرا لاستمرار جريمة خطفها لثلاثة أطفال لأكثر من 20 عاما، وأنه سيتم تطبيقها حتى في حال التنازل عن الحق الخاص.

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