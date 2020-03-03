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" كورونا " يؤجل افتتاح أول مهرجان سينمائي في تاريخ المملكة

فن وثقافة
Time منذ 18 ساعة
Views 2148
Comment 5
" كورونا " يؤجل افتتاح أول مهرجان سينمائي في تاريخ المملكة

الرياض (صدى):
أعلن القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة، أمس الثلاثاء، عن تأجيل الافتتاح المقرر في جدة، بسبب فيروس كورونا المستجد كإجراء وقائي.

ونشرت إدارة المهرجان بيانًا، قالت فيه: " إن الدورة الأولى للمهرجان التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري، ستُعقد في وقت لاحق لم يتم تحديده " .

وأضاف البيان: " إن المهرجان مستمر في الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور، واتخذ قرار التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصًا من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف " .

وأعربت الإدارة عن أسفها لكافة صناع ومحبي السينما لهذا القرار الصعب، قائلة: " أنه يتوجب علينا جميعًا مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، وألا نتوانى عن دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفايروس عالميًا " .

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أحدث التعليقات

ابوشقر
نصف علمك .... ياعرفج وقاحة وقلة ادب ونفاق زاد عن حده .... من انت ....?
الشمالي
اتوقع انو فيه سابق معرفه وعلاقه بينهم والله اعلم مستحيل الشاب يتجراء على البنت بالكلام والغزل من الباب للطاقه اصلا واضح انها مبسوطه
نجاة محمد
جزاك الله كل خير
رائد
لو يتغير أسم العنوان يكون أفضل لأن الفتاة مبسوطة بالكلام و متقبلة لذلك لا يسمى معاكسة أو تحرش و أنما يسمى قلة أدب بين الطرفين
عادل الكلباني[email protected]@... ... ... .قاآآآآهرهم😉👌
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

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