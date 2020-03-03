" كورونا " يؤجل افتتاح أول مهرجان سينمائي في تاريخ المملكة

الرياض (صدى):

أعلن القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة، أمس الثلاثاء، عن تأجيل الافتتاح المقرر في جدة، بسبب فيروس كورونا المستجد كإجراء وقائي.

ونشرت إدارة المهرجان بيانًا، قالت فيه: " إن الدورة الأولى للمهرجان التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري، ستُعقد في وقت لاحق لم يتم تحديده " .

وأضاف البيان: " إن المهرجان مستمر في الالتزام إزاء صناع الأفلام والمنتجين والجمهور، واتخذ قرار التأجيل تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وحرصًا من المهرجان على صحة وسلامة المشاركين والضيوف " .

وأعربت الإدارة عن أسفها لكافة صناع ومحبي السينما لهذا القرار الصعب، قائلة: " أنه يتوجب علينا جميعًا مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد، وألا نتوانى عن دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفايروس عالميًا " .