صور وتفاصيل محاولة اغتيال الملك عبد العزيز وإصابة الملك سعود أثناء حمايته

علي القحطاني (صدى):

تعود محاولة اغتيال الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- إلى يوم 15 مارس 1935م، والذي وافق يوم عيد الأضحى آنذاك.

وروى " تاريخ آل سعود " ،تفاصيل محاولة الاغتيال التي باءت بالفشل على يد 3 يمنيين، حينما باشر الملك الطواف مع الطائفين في المسجد الحرام، بصحبة ابنه الملك سعود والحرس الشخصي.

وعند بداية طواف الشوط الخامس، وعند استلام الحجر الأسود، انطلق رجل من مكان قرب حجر اسماعيل، نحو الملك عبد العزيز، في يده خنجر بغرض قتله.

وحمى الملك سعود والده، ممسكًا بصاحب الخنجر وقام بإبعاده، وعلى الفور قام أحد الحرس بقتله، ليهجم آخر محاولا طعن الملك ثانية، لكنه أصاب كتف الملك سعود، ليحاول الثالث الهرب بعدما رأى صاحبيه قد قتلا، لكنه أصيب بطلق ناري وتم القبض عليه.