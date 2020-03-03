بالصورة..إسرائيلي متجولا في قطر: أشعر بالأمان

ماجد القزيز (صدى):

في صورة تعكس تزايد حالات التطبيع القطري مع الكيان الصهيوني، نشر شاب يهودي صورة وثقت زيارته إلى الدوحة، معربا عن سعادته.

وقال الشاب اليهودي: " عندما أتجول في قطر، وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين، فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا وآمنًا مع اولاد عمنا المسلمين " .

وهذا ليس الشكل الأوحد لتطبيع " الحمدين " مع إسرائيل، فسبق وتم الإعلان عن بناء استاد الدوحة البلدي داخل الكيان الإسرائيلي، كما شارك لاعبو منتخب إسرائيل في بطولة العالم للسباحة في قطر، ورحبت الدوحة بشكل بالغ حينها بهم، وغيرها من الأشكال التي أصبحت في العلن.

ورغم ذلك تجد تنظيم " الحمدين " مستمرا في المتاجرة بالقضية الفلسطينية، زاعمًا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، في محاولة للمزايدة على الدول العربية، لا سيما المملكة.

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