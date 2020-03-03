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الجعيلان : ليش لجته المسابقات تأجل مباريات النصر وترفض تأجل للأندية الأخرى

صدى سبورت
Time منذ 33 دقيقة
Views 423
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أحدث التعليقات

محمد
وعطوه من المال ولبسوه الثوب والغتره وعزوه واحترموه لو يسحبون منه الجنسيه ويسفرونخ ايران الي يفتخر فيها طقه الجوع وعرف ان الله حق
زائر يحب التمر اللي اثره منتش مسبقا
اثر ثمي صار كنه ثم هندي مدري بنقالي هههههههههههههههههه حيالله التمر المنتش مسبقا
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لا حول ولا قوة الا بالله الله يفك عوقك ياشهد العمري وتزين امورك مع معنفينك افضل من اول اذا مررت بضيق نتيجة مشكلة او كرب فعليك قرأة السبع ايات المنجيات وانت على يقين بان الفرج لا يأتى 1. التوبه 51 2.الانعام 17 3. هود 6 4. هود 56 4. العنكبوت 60 6. فطر 2 7. العنكبوت 6 قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) من فرج على مؤمن كربة من الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامه
ابو محمد
ماعاد لكم قابلية الآن ... غاغوغا والا باغوغا ، راحت ايام زمان والبال الخالي ..
الابهاوى
جزمه