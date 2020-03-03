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وكالة المسجد النبوي تكثف إجراءاتها الاحترازية لسلامة المصلين والزائرين

الاخبار المحلية
Time منذ 35 دقيقة
Views 1334
وكالة المسجد النبوي تكثف إجراءاتها الاحترازية لسلامة المصلين والزائرين

المدينة المنورة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان بن عبدالله العسيري أن الوكالة قامت بتكثيف إجراءاتها الاحترازية لسلامة قاصدي المسجد النبوي من خلال تعزيز إجراءاتها في عدد من الجوانب شملت: تكثيف برامج التنظيف والتعقيم للأرضيات والسجاد داخل المسجد النبوي وفي ساحاته, ومضاعفة برامج التنظيف والتعقيم لمرافق المسجد النبوي ومواقع الوضوء قبل وبعد الصلوات بمعدل 10 مرات يومياً, وتهيئة الممرات وجعلها سالكة لتسهيل وصول المسعفين للحالات الطارئة,بالإضافة إلى تجديد التهوية في المسجد النبوي بشكل مستمر، من خلال فتح القباب داخل المسجد، وإغلاق المظلات في الساحات.

وأضاف العسيري أن تكثيف الإجراءات الاحترازية يشمل: تغيير فلاتر التكييف داخل المسجد النبوي بشكل مكثف لحمايتها من أي فيروسات, والعناية بماء زمزم حتى وصوله للمسجد النبوي، وتعقيم الحافظات، ورفع كاسات زمزم بعد الاستخدام, والعناية بالعاملين والتأكد من سلامتهم صحياً، وإلزامهم باستخدام القفازات والكمامات أثناء العمل, وإقامة برامج للتثقيف الصحي للعاملين في المسجد النبوي بالتنسيق مع وزارة الصحة, وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سرعة وسهولة التعامل مع الحالات الطارئة, إلى جانب نشر محتوى توعوي على الشاشات الإلكترونية في ساحات المسجد النبوي ومرافقه بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد العسيري أن الوكالة تحدِّث إجراءاتها وفقاً للمستجدات، وتحرص على سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوي تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي.

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أحدث التعليقات

محمد
وعطوه من المال ولبسوه الثوب والغتره وعزوه واحترموه لو يسحبون منه الجنسيه ويسفرونخ ايران الي يفتخر فيها طقه الجوع وعرف ان الله حق
زائر يحب التمر اللي اثره منتش مسبقا
اثر ثمي صار كنه ثم هندي مدري بنقالي هههههههههههههههههه حيالله التمر المنتش مسبقا
arrayyan
لا حول ولا قوة الا بالله الله يفك عوقك ياشهد العمري وتزين امورك مع معنفينك افضل من اول اذا مررت بضيق نتيجة مشكلة او كرب فعليك قرأة السبع ايات المنجيات وانت على يقين بان الفرج لا يأتى 1. التوبه 51 2.الانعام 17 3. هود 6 4. هود 56 4. العنكبوت 60 6. فطر 2 7. العنكبوت 6 قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) من فرج على مؤمن كربة من الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامه
ابو محمد
ماعاد لكم قابلية الآن ... غاغوغا والا باغوغا ، راحت ايام زمان والبال الخالي ..
الابهاوى
جزمه