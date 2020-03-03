10 علامات تدل على تعاطي الفرد المخدرات

وتمثلت تلك الأعراض فيما يلي :
1- الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، مما يسبب العديد من حوادث السيارات.
2- تكرار طلب الشخص لأموال بطريقة مبالغ فيها دون تحديد ما هو سبب إنفاقها.
3- الشحن النفسي نتيجة الضغوط والمشكلات الأسرية.
4- تغيرات في المظهر الخارجي كالنقص في الوزن أو الهزال.
5- الهيجان والانفعال الحاد أثناء النقاش.
6- الجلوس منفردًا لفترة طويلة في أماكن مغلقة أو منعزلة عن الآخرين.
7- الاكتئاب الشديد الذى قد يدفع إلى التفكير في إلحاق الأذى بالأخرين أو بالنفس.
8- الغياب المتكرر عن العمل لفترات طويلة دون مبرر.
9- الشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل أو الأصدقاء.
10- وجود مخلفات من السجائر والأدوات الغربية.