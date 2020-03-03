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10 علامات تدل على تعاطي الفرد المخدرات

الاخبار المحلية
Time منذ 45 دقيقة
Views 1769
10 علامات تدل على تعاطي الفرد المخدرات

الرياض (صدى):
أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 10 أعراض قد تدل على تعاطي الفرد المخدارت.

وتمثلت تلك الأعراض فيما يلي :

1- الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، مما يسبب العديد من حوادث السيارات.

2- تكرار طلب الشخص لأموال بطريقة مبالغ فيها دون تحديد ما هو سبب إنفاقها.

3- الشحن النفسي نتيجة الضغوط والمشكلات الأسرية.

4- تغيرات في المظهر الخارجي كالنقص في الوزن أو الهزال.

5- الهيجان والانفعال الحاد أثناء النقاش.

6- الجلوس منفردًا لفترة طويلة في أماكن مغلقة أو منعزلة عن الآخرين.

7- الاكتئاب الشديد الذى قد يدفع إلى التفكير في إلحاق الأذى بالأخرين أو بالنفس.

8- الغياب المتكرر عن العمل لفترات طويلة دون مبرر.

9- الشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل أو الأصدقاء.

10- وجود مخلفات من السجائر والأدوات الغربية.

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أحدث التعليقات

محمد
وعطوه من المال ولبسوه الثوب والغتره وعزوه واحترموه لو يسحبون منه الجنسيه ويسفرونخ ايران الي يفتخر فيها طقه الجوع وعرف ان الله حق
زائر يحب التمر اللي اثره منتش مسبقا
اثر ثمي صار كنه ثم هندي مدري بنقالي هههههههههههههههههه حيالله التمر المنتش مسبقا
arrayyan
لا حول ولا قوة الا بالله الله يفك عوقك ياشهد العمري وتزين امورك مع معنفينك افضل من اول اذا مررت بضيق نتيجة مشكلة او كرب فعليك قرأة السبع ايات المنجيات وانت على يقين بان الفرج لا يأتى 1. التوبه 51 2.الانعام 17 3. هود 6 4. هود 56 4. العنكبوت 60 6. فطر 2 7. العنكبوت 6 قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) من فرج على مؤمن كربة من الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامه
ابو محمد
ماعاد لكم قابلية الآن ... غاغوغا والا باغوغا ، راحت ايام زمان والبال الخالي ..
الابهاوى
جزمه