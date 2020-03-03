10 علامات تدل على تعاطي الفرد المخدرات

الرياض (صدى):

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 10 أعراض قد تدل على تعاطي الفرد المخدارت.

وتمثلت تلك الأعراض فيما يلي :

1- الاضطراب في القدرة على تحديد الزمان والمكان، مما يسبب العديد من حوادث السيارات.

2- تكرار طلب الشخص لأموال بطريقة مبالغ فيها دون تحديد ما هو سبب إنفاقها.

3- الشحن النفسي نتيجة الضغوط والمشكلات الأسرية.

4- تغيرات في المظهر الخارجي كالنقص في الوزن أو الهزال.

5- الهيجان والانفعال الحاد أثناء النقاش.

6- الجلوس منفردًا لفترة طويلة في أماكن مغلقة أو منعزلة عن الآخرين.

7- الاكتئاب الشديد الذى قد يدفع إلى التفكير في إلحاق الأذى بالأخرين أو بالنفس.

8- الغياب المتكرر عن العمل لفترات طويلة دون مبرر.

9- الشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل أو الأصدقاء.

10- وجود مخلفات من السجائر والأدوات الغربية.