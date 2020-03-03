«أردوغان» يدفع ثمن تقربه من إيران وروسيا والحرب تنتقل إليه

متابعة عبدالعزيز القثامي (صدى):

لم ينج " أردوغان " من أفعاله المجرمة، حيث أنه سيدفع ثمن تأخره في التدخل العسكري، وتقربه من ايران و روسيا على حساب المعارضة.

واندلعت الحرب السورية، قبل تسع سنوات، هذه أول مرة تقاتل تركيا فيها بقواتها الجوية ومدفعيتها وتستهدف قوات النظام السوري وميليشيات إيران.

ومثلما تركت روسيا للمقاتلات الإسرائيلية حرية قصف مواقع إيرانية و«حزب الله» في محيط دمشق، أيضاً روسيا لم تعترض القوة الجوية التركية التي أسقطت مقاتلات سورية، «سوخوي 24».

وشعر الرئيس التركي بالقلق بسبب طبيعة التحرك العسكري الإيراني - السوري شمالاً، الذي يوحي بأنه ينوي غزو الأراضي التركية، حيث أنه لن يكتفي بطرد الفصائل المقاتلة واستعادة ما تبقى من شمال سوريا.

وكشفت أنقرة عن شكوكها قائلة بأنها هذه المرة مضطرة إلى الدفاع عن الحدود والمواطنين الأتراك.

وتبين الخريطة أن معظم القتال، هو على ما تبقى من الأميال الأخيرة المحاذية للحدود التركية، حيث كانت قوات النظام وحلفاؤه شنوا عمليات تدمير هي الأعنف على إدلب ومحيطها.

واكتفى الأتراك بإصدار بيانات الشجب، واضطر مئات الآلاف من السكان إلى الفرار باتجاه تركيا، فهي إن لم تدافع عن إدلب والسوريين في المناطق المتاخمة لأراضيها فإن الحرب ستنتقل إلى الداخل.