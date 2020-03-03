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النصر يواصل استعداداته لمواجهة الفيصلي

اخبار رياضية
Time منذ ساعة
Views 1626
النصر يواصل استعداداته لمواجهة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر استعداداته، اليوم، لمواجهة فريق الفيصلي المقرر أقامتها يوم السبت المقبل في المجمعة.

وشملت تدريبات الفريق جري حول الملعب، وتدريبات لياقية، ومناورات كروية، وجوانب تكتيكية.

 

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محمد
وعطوه من المال ولبسوه الثوب والغتره وعزوه واحترموه لو يسحبون منه الجنسيه ويسفرونخ ايران الي يفتخر فيها طقه الجوع وعرف ان الله حق
زائر يحب التمر اللي اثره منتش مسبقا
اثر ثمي صار كنه ثم هندي مدري بنقالي هههههههههههههههههه حيالله التمر المنتش مسبقا
arrayyan
لا حول ولا قوة الا بالله الله يفك عوقك ياشهد العمري وتزين امورك مع معنفينك افضل من اول اذا مررت بضيق نتيجة مشكلة او كرب فعليك قرأة السبع ايات المنجيات وانت على يقين بان الفرج لا يأتى 1. التوبه 51 2.الانعام 17 3. هود 6 4. هود 56 4. العنكبوت 60 6. فطر 2 7. العنكبوت 6 قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) من فرج على مؤمن كربة من الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامه
ابو محمد
ماعاد لكم قابلية الآن ... غاغوغا والا باغوغا ، راحت ايام زمان والبال الخالي ..
الابهاوى
جزمه