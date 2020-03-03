النصر يواصل استعداداته لمواجهة الفيصلي

ماجد محمد (صدى):

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر استعداداته، اليوم، لمواجهة فريق الفيصلي المقرر أقامتها يوم السبت المقبل في المجمعة.

وشملت تدريبات الفريق جري حول الملعب، وتدريبات لياقية، ومناورات كروية، وجوانب تكتيكية.