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شرطة الرياض تحصر الاشتباه في 4 مواطنين قاموا بالسطو على إحدى مركبات نقل الأموال

حوادث
Time منذ 23 دقيقة
Views 1349
شرطة الرياض تحصر الاشتباه في 4 مواطنين قاموا بالسطو على إحدى مركبات نقل الأموال

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى جريمة السطو التي تعرض لها العاملين بإحدى مركبات نقل الأموال بتاريخ 15 / 4 / 1441 هـ فقد اتضح من إجراءات الضبط الجنائي للجريمة قيام الجناة بمتابعة مركبة نقل الأموال أثناء قيامها بنقل أموال من أحد فروع البنك الأهلي التجاري على امتداد طريق ابن تيمية بحي الشفا بمدينة الرياض ومباغتة ناقليها بإطلاق النار عليهم من مسدس والاستيلاء على مبلغ قدره ( 1.950.000 ) مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال والفرار من الموقع باستخدام مركبة، قاموا بسلبها من قائدها بتاريخ 4 / 4 / 1441 هـ ، وبلوحات خاصة بمركبة أخرى مسروقة، وبمتابعة الجهات الأمنية للجريمة، تمكن الفريق الأمني المختص، الذي تم تشكيله للتحقيق فيها وكشف ملابساتها، بتوفيق الله، من حصر دائرة الاشتباه في ( 4 ) أربعة مواطنين، ( 2 ) اثنين منهم غادرا المملكة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تم - بفضل من الله -، القبض على متزعم الجريمة واسترداد أحد الهاربين خارج المملكة، مواطنين بالعقد الرابع من العمر، واللذين اتضح من التحقيقات الأمنية تورطهما بارتكاب جريمة سطو أخرى وبذات الأسلوب بتاريخ 4 / 8 / 1441 هـ في حي البديعة بمدينة الرياض، واستيلائهما على مبلغ وقدره ( 250,000 ) ريال، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ولا تزال الجهات الأمنية تتابع إجراءات القبض على الآخرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لاشك في مضرة السهر على الجسم واعضائه الحيويه ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب ترحمني إذا صرت لما صار اليه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد
الله اكبر .. .. الحمد لله ، شرف الله البيت الحرام .. اطهر بقاع الارض ..
ابو محمد
الكل منهن شرس ويقول الزود عندي ، ولا يستسلم بسهوله ..