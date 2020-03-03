الموارد البشرية بالشرقية توطن 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط وكالة التوطين ممثلة في الإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة الهادفة إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل دعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وأكد المقبل أن الوزارة تحرص على التعاون وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المذكورة في هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن هذه المذكرة تحدد دور كل جهة والمهام الواجب تنفيذها لتفعيل بنود المذكرة وتحقيق أهدافها، وأثنى المقبل على جهود إدارة التوطين بالمنطقة الشرقية وجهود الجهات المشاركة مع الفرع في مثل هذه المبادارت المباركة متمنياً لهم التوفيق.