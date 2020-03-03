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الموارد البشرية بالشرقية توطن 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية

الاخبار المحلية
Time منذ ساعة
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الموارد البشرية بالشرقية توطن 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية

الدمام (صدى):
وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل, ومدير عام تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية (هدف) عبدالعزيز اليوسف اليوم، مذكرة تعاون للتوطين مع إحدى الشركات الوطنية للمأكولات الخفيفة، لتوطين عدد 75 وظيفة تخصصية وإدارية وفنية، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد بن أحمد الأطرش ومدير إدارة التوطين بفرع الوزارة فهد بن سعد الزعبي وعدد من المسؤولين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن خطط وكالة التوطين ممثلة في الإدارة العامة للتوطين المناطقي وفرع الوزارة الهادفة إلى بناء وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل دعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وأكد المقبل أن الوزارة تحرص على التعاون وتعزيز العمل المشترك مع الجهات المذكورة في هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المنشودة، وأن هذه المذكرة تحدد دور كل جهة والمهام الواجب تنفيذها لتفعيل بنود المذكرة وتحقيق أهدافها، وأثنى المقبل على جهود ‏إدارة التوطين بالمنطقة الشرقية وجهود الجهات المشاركة مع الفرع في مثل هذه المبادارت المباركة متمنياً لهم التوفيق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لاشك في مضرة السهر على الجسم واعضائه الحيويه ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
يارب ترحمني إذا صرت لما صار اليه
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد
الله اكبر .. .. الحمد لله ، شرف الله البيت الحرام .. اطهر بقاع الارض ..
ابو محمد
الكل منهن شرس ويقول الزود عندي ، ولا يستسلم بسهوله ..